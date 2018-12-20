Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Grup içerisinden bir kişi de "Bu portakal Allah’ın bize bahşettiği portakal. Ama sen Washington’ın kokmuş portakalısın” sözleri ile Fatih Portakal'a tepkisini dile getirdi.





Portakal'a yönelik protestolarını videoya kaydeden grup adına yapılan açıklamada, konuşan kişi "Fatih Portakal Fox TV'den yapmış olduğu konuşmasında vatandaşı sokağa davet ederek kışkırtıcılık yapmıştır, ülkemizin birliğini bozmaya çalışmıştır. Bu çağrının ardından İzmir Karabağlar'da görmüş olduğunuz gibi bir grup vatandaşımız sokağa çıktı. Ama ülkenin birliğini bozmaya çalışmak için değil portakal ağacından portakal yemek için çıktı" ifadelerini kullandı.







'WASHINGTON'IN KOKMUŞ PORTAKALISIN'





Grup daha sonra da hep birlikte portakal yemeye başlarken, grup içerisinden bir kişi Fatih Portakal'a yönelik olarak, "Bu portakal Allah'ın bize bahşettiği portakal ama sen Washington'ın kokmuş portakalısın" sözleriyle Portakal'a seslendi.





Öte yandan, protesto için toplanan grup, Portakal'a yönelik olarak savcıların harekete geçmeye çağırdı.





Daha önce de Hollanda'yı protesto eden bazı AKP'liler portakal bıçaklama eylemi yapmıştı



