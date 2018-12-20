TÜİK asgari geçim tutarını açıkladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında Komisyon üyeleriyle paylaşıldı.

Buna göre TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını 'ağır' statüdeki işlerde 2213 lira 40 kuruş, 'orta' statüdeki işlerde 1978 lira 80 kuruş, 'hafif' statüdeki işlerde 1841 lira 40 kuruş olarak tespit etti.

Rakamların gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunduğu kaydedildi.

KİM NE İSTİYOR?

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor. TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor.





İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyor.





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Asgari ücrete enflasyon oranında bir zam yapılması durumunda 2019 asgari ücret tutarı 1950-2000 lira civarında olacak. Ancak işçi sendikaları bu rakamı az bularak asgari ücretin en az 2200 lira olmasını talep ediyor.