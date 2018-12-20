Samanyolu Haber /Gündem / Yalova merkezli 4.4'lük deprem /20 Aralık 2018 10:22

Yalova merkezli 4.4'lük deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul ve Bursa'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Yalova merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" dendi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, TSİ 09:34'te gerçekleşen ve İstanbul, Bursa gibi illerde de hissedilen depreme dair açıklama yaptı.
Yerin 7.01 metre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezi, Bursa, Balıkesir ve İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Açıklamada depremin Yalova, Çınarcık merkezli olduğu kaydedildi; depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu ifade edildi.

20 GÜN ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU

30 Kasım tarihinde de 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilmişti.
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