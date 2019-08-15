Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken AKP mesajı /15 Ağustos 2019 09:47

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken AKP mesajı

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve genel başkanlığa taşıdığı ilk isim olan ve yeni parti kuracağı konuşulan Davutoğlu, AKP'nin 18'inci yılı için dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

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AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığında 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini almasının üzerinden 18 yıl geçti. AKP'liler tarafından 18 yaş vurgulu kutlama mesajlarının yayımlandığı bugün Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve genel başkanlığa taşıdığı ilk isim olan ve yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu, AKP'nin 18'inci yılı için Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Eski Başbakan Davutoğlu, "Samimiyetlerine genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum" dedi.

Davutoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Milletimizin özgürlük, adalet, kalkınma beklentilerini karşılamak üzere yola çıkan AK Parti 18 yılını doldurdu. Yapılan hizmetlerin, vesayetle mücadelenin, vizyoner bakışın aktörlerini ve samimiyetlerine genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum."


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