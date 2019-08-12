Babacan ve Davutoğlu’nun partileri yüzde kaç oy alıyor? İşte anket sonuçları









Her iki parti kuruluşu için de sonbahar ayları işaret edilirken ilk kamuoyu anketleri de gelmeye başladı. Meclis kulislerinde konuşulan bir ankete göre bugün seçim olsa AKP yüzde 39, CHP yüzde 27, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 10.1, MHP 9.9 görünüyor.





Gazete Duvar’ın aktardığı haberde aynı ankete göre, Babacan ve Davutoğlu’nun yeni partileri kurmaları halinde oy oranları da belli oldu. Olası iki partinin kurulması durumunda Babacan’ın yüzde 8, Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ön görülüyor. Peki yeni oluşumların alacağı oylar hangi partilerden gelecek? Tablo ilginç. Beklendiği gibi yeni oluşumlara en çok oy 4-5 puanla AKP’den geliyor. Ama İYİ Parti, CHP ve MHP’de de 1.5-2 puanlık düşüşler görülüyor.





Yeni partilerin etkilemediği parti ise şimdilik HDP. Partilerin kurulup kadrolarının ortaya çıkmasıyla nasıl bir tablonun oluşacağı merak konusu. Ama siyasetin önümüzdeki aylarda yeniden şekilleneceğini bugünden söylemek mümkün.