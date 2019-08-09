Yiğit Bulut sahnede... Saraydan Babacan ve Davutoğlu'na ilk önemli hamle geldi

2014'ten bu yana Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Yiğit Bulut (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi), kişisel Twitter hesabı üzerinden Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na savaş açtı.

Babacan ile ilgili elinde bilgi ve belgeler olduğunu iddia eden Bulut, Babacan’ı TV’de karşı karşıya gelmeye çağırdı.

Kendi inisiyatifiyle harekete geçtiğini öne süren Bulut, çatlayan AKP'deki karşı saldırının da fitilini ateşlemiş oldu.

Bulut şunları yazdı:

''Ali Beycim, seninle istediğin TV kanalında bir yarım saat tartışalım mı!

Bende senle ilgili bazı bilgi ve belgeler var!

Hazır mısın?

SEN KANALIN SEÇ BENİ ARA!

Veya arama kamuoyunda çağır!

Ben meydan okuyorum, er meydanından kaçılmaz.

ORAYA GETİREN LİDER’i ve davayı terk ediyor hatta emperyalizme karşı savaş veren lideri halkın gözünde karalamaya çalışıyorsa, vatandaş olarak bize düşen SUSMAK olamaz.

LÜTFEN NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞALIM. TÜRKİYE DİK DURUYOR HER ALANDA KENDİ POLİTİKASINI GELİŞTİRİYOR.

Ali Babacan ile başladık, bu hafta Davutoğlu ve Gül ile ilgili devam edeceğim... HER TV KANALINDA TARTIŞMAYA HAZIRIM! BU ÜLKE ÇOK YALANCI PEHLİVAN GÖRDÜ AMA ATEŞ ÇEMBERİNDEN GEÇERKEN “ÜLKEMİZE, MİLETİMİZE, ÜMMETİMİZE, LİDER’e” ihanet bu kadar ucuz değil.

BEN BAŞIMA GELECEK HERŞEYE HAZIRIM, BUNLARI SADECE KENDİ İNİSİYATİFİM İLE YAZIYORUM, aynen gezi olaylarında olduğu gibi meydana çıkıp MEYDAN OKUYORUM! ÇOK ŞEHİT VERDİK, İHANET ZAMANI DEĞİL, ŞEHİTLERİMİZE VE ONLARIN ÇOCUKLARINA HEPİMİZİN ÇOCUKLARINA BORCUMUZ VAR''





Editör Notu: Yazım hataları Yiğit Bulut'a aittir. Buraya bazı tweetleri alınmış olup devam tweetleri kendi sayfasından okunabilir.



