Ormanlar yandı, söndürme uçakları 'hangarda' kaldı

Yine cayır cayır yandı ormanlarımız. Bayram boyunca süren yangınlarda 400 hektara yakın orman, içinde yaşayan canlılarla birlikte kül odu. Alevlerin uzun saatler boyunca kontrol altına alınamayışı ise tepkilere neden oldu.





Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını 18 saatin ardından kontrol altına alınabildi. Çanakkale’nin Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın 15 saat sürdü. Balıkesir’de ise alevler 9 saatin ardından söndürülebildi.









Geçen ay Muğla’daki büyük yangının ardından Türk Hava Kurumu uçaklarının neden kullanılmadığını sorgulayan bir yazı yazmış, felaketin ardındaki skandallar zincirini Cumhuriyet’te gözler önüne sermiştik. Bölge milletvekilleri yangının ardındaki ihmaller zincirini soru önergeleri ile Meclis’e taşımıştı.





Uzmanlar, yangınlara helikopterlerle birlikte söndürme uçaklarıyla da müdahale edilmesinin şart olduğunu dile getirmişti. Son yangınlarda da yine yangın söndürme uçakları yoktu. Türkiye’nin ciğerleri yanarken Türk Hava Kurumu’nun yangınlara müdahalede uluslararası başarılarla dolu pilotları masa başında, uçakları ise hangardaydı. Orman Bakanlığı, “Özel şirketlerden kiraladığınız helikopterlerin yanı sıra THK’den neden uçak kiralamadınız” sorumuza verdiği yanıtta THK uçaklarının pahalı olduğunu iddia etmişti.





Dün alevler içinde kalmış ceylanların, kaplumbağaların, çaresiz küle dönen doğa harikası güzelliklerin görüntülerini izlerken bir THK yetkilisini aradım. “Neden müdahale etmiyorsunuz?” dedim. “Bakanlık çağırmadan müdahale yetkimiz yok” diye yanıtladı. Görüntüleri izlerken yüreğinin yandığını belirten yetkili, “Mesele para değil. Biz kamu hizmeti veriyoruz, kâr amacı gütmüyoruz, bakanlık ‘Alo’ dese yangınlara anında müdahale ederiz. Devlet ‘Gel’ derse kim ‘Gelmem’ diyebilir” ifadelerini kullandı.





“Hükümet, yangınlara müdahalede THK’yi neden devre dışı bırakıyor” diye bir kez daha soruyorum. Özel şirketlerle yaptığınız yangın söndürme sözleşmelerini açıklamanızı bekliyorum.

Orman Bakanlığı, Muğla yangınındaki ihmallerden bir ders çıkaracak mı diye yazmış ve beklemiştim...

Son yangınlarda yine THK uçakları kullanılmadı. Dün konuştuğum yetkili “Mesele para değil, biz hazırız” dediğine göre bakanlığın neyi beklediği ve asıl meselenin ne olduğu merak konusu.