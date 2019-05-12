Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu bunu ilk kez yaptı /12 Mayıs 2019 10:34

Ahmet Davutoğlu bunu ilk kez yaptı

Yeni parti kurma çalışmalarına başladığı iddia edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KONSİAD) dün organize ettiği iftar programına katıldı. Partileşme sürecindeki ilk basına açık toplantısı olarak nitelendirilen bu buluşmada Davutoğlu, “Allah yolumuzu açık eylesin” dedi.

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Yeni parti kurma çalışmalarına başladığı iddia edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KONSİAD) dün organize ettiği iftar programına katıldı. Davutoğlu, “Allah yolumuzu açık eylesin” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uzun süredir parti kurma çalışmaları yaptığı iddia edilen Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada “Gün gelir hesap günü defterler açıldığında kimin o mirasa sahip çıktığı görülür, kimin ihanet ettiği görülür. Kimin o miras için neleri terk ettiği, kimin de o mirası neredeyse ötekileştirecek şekilde şahsi menfaatler peşinde koştuğu görülür” dedi. Konuşmasının başında “Türkiye’de normal şartlarda önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir dönem var” diyen Davutoğlu, bu dönemde ‘hukukun tahsis edilmesine’ vurgu yaptı.

Ekonomideki düzelmenin 2009’da olduğu gibi uluslararası ekonomiye entegre ile çözüm bulabileceğini belirten Davutoğlu, “Devlet ahlakı nedir biliriz. Ve gerektiğinde, devletimiz zarar görmesin diye nefsimizi ayaklar altına alıp bütün makamları da elimizin tersi ile ittiğimize bu millet şahittir” dedi.Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Allah yolumuzu açık eylesin. Sadakatimiz her şeyden önce rabbimize, aziz ülkemize, necip milletimize ve kökünü kadim kültüründen alan ilkelerimizedir.”

İstanbul’daki iftar programı, parti kuracağı söylenen Davutoğlu’nun, “ilk basına açık toplantı” olarak kayıtlara geçti.
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