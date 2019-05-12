Samanyolu Haber /Dünya / 187 ülke kabul etti, ABD imzalamadı! /12 Mayıs 2019 10:14

187 ülke kabul etti, ABD imzalamadı!

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen plastik atıkların engellenmesi amaçlı anlaşmaya 187 ülke katıldı. Buna karşın ABD anlaşmayı imzalamayı kabul etmedi.

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187 ülkenin hükümetleri Birleşmiş Milletler destekli plastik atık anlaşmasına imza attı. Plastik atıkların ülkeler arasında transferine ilişkin anlaşma ABD tarafından kabul edilmedi.

CNN'in haberine göre ABD anlaşmayı kabul etmemiş olsa da, diğer tüm ülkelerin anlaşmayı imzalamış olması sebebiyle karardan etkilenecek.

Habere göre ABD plastik atıklarla ilgili BM görüşmelerine katılmayı da kabul etmedi.

SAĞLIK, TEKNOLOJİ, GIDA VE MODA SEKTÖRÜNÜ ETKİLEYECEK

ABC News haberine göre plastik atıkların ülkeler arası transferinin denetlenmesinden pek çok sektör etkilenecek.

Habere göre sağlık, teknoloji, gıda ve modanın da aralarında bulunduğu pek çok sektörde plastik atıkların azaltılması sağlanacak.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'ndan Rolph Payet'e göre anlaşma plastik atıkların transferinin izlenebilmesi için şeffaf bir sistem kurulmasını sağlayacak.  
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