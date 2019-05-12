Samanyolu Haber /Gündem / Fehriye Erdal ile ilgili Belçika'da yeni gelişme /12 Mayıs 2019 10:48

Fehriye Erdal ile ilgili Belçika'da yeni gelişme

Belçika federal polisi, 13 yıl önce resmi gözetim altındayken kaçarak izini kaybettiren Sabancı suikasti sanığı ve DHKP - C üyesi Fehriye Erdal'ın yakalanması için dosyasını yeniden açtı.

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Federal polis, "en çok arananlar" (Most Wanted) listesini yenileyerek, Sabancı suikasti nedeniyle Brugge Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fehriye Erdal'ın adını da ekledi.

Listede, Erdal'ın yerini bilenlerin arayabilmesi için yurt içi ve yurt dışında ücretsiz telefon numaraları ile elektronik posta adresleri de yer alıyor. Polis, Fehriye Erdal konusunda ihbarda bulunacak kişiler için "gizlilik garantisi" de verdi.

İstanbul'daki Sabancı İş Merkezi'nde 9 Ocak 1996 tarihinde DHKP - C örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, iş insanı Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Melike Hasefe yaşamlarını yitirmişti.

Mustafa Duyar ve İsmail Akkol ile birlikte cinayete karıştığı belirlenen Erdal, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı.

Erdal, 1999 yılında Belçika'da gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde bir sığınma merkezinde kalan Erdal hakkında yasa dışı örgüte üyelik, sahte pasaport ve yasa dışı silah bulundurma suçlaması ile dava açıldı.

Mahkeme tarafından 28 Şubat 2006'da 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Fehriye Erdal, kendisine tutuklamaya gelen 8 polis memurunun gözü önünde kaçarak, izini kaybettirmeyi başardı.

Belçika siyasetinde "skandal" olarak adlandırılan bu olay nedeniyle, dönemin Adalet Bakanı Laurette Onkelinx'in istifası istendi. Ancak Belçikalı bakan, hakkındaki suçlamaları reddederek istifa etmedi.

Fehriye Erdal, Türk makamlarının talebi ile evrensel hukuk ilkeleri kapsamında Belçika tarafından da yargılandı. Brugge kentindeki Batı Flaman Mahkemesi, Sabancı cinayetinden suçlu bulduğu Erdal'ı, 20 Şubat 2017'de gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

(BBC Türkçe)

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