Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun danışmanından seçim yorumu : 'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz ' /08 Mayıs 2019 15:36

Davutoğlu'nun danışmanından seçim yorumu : 'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '

Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapan gazeteci Etyen Mahçupyan AKP'nin İstanbul seçimlerini normal şartlarda hile yapmadan kazanamayacağını söyledi

'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '

TV5 'te bir programa katılan Etyen Mahçupyan YSK kararı ve yenilenecek İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Yenilenecek seçimde bir önceki seçimde İmamoğlu'na oy verenlerin AKP'ye yeni seçimde oy vermeyeceklerini söyleyen Mahçupyan'a göre AKP'nin normal şartlarda kazanma şansı yok. Erdoğan'ın İstanbul'da  60 günde neler yaşatacağının önemli olduğuna dikkat çeken Mahçupyan'a göre seçimin kazanılması için AKP'nin hile hurdadan başka çaresinin olmadığını vurguladı. 

Erdoğan'ın siyaseten AKP'yi çukura gömdüğünü öne süren Mahçupyan Türkiye'nin bu süreçte büyük zarar göreceğini söyledi
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