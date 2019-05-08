Davutoğlu'nun danışmanından seçim yorumu : 'AKP hile yapmadan İstanbul'u alamaz '





Erdoğan'ın siyaseten AKP'yi çukura gömdüğünü öne süren Mahçupyan Türkiye'nin bu süreçte büyük zarar göreceğini söyledi

TV5 'te bir programa katılan Etyen Mahçupyan YSK kararı ve yenilenecek İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Yenilenecek seçimde bir önceki seçimde İmamoğlu'na oy verenlerin AKP'ye yeni seçimde oy vermeyeceklerini söyleyen Mahçupyan'a göre AKP'nin normal şartlarda kazanma şansı yok. Erdoğan'ın İstanbul'da 60 günde neler yaşatacağının önemli olduğuna dikkat çeken Mahçupyan'a göre seçimin kazanılması için AKP'nin hile hurdadan başka çaresinin olmadığını vurguladı.