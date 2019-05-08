Samanyolu Haber /Gündem / 'Davutoğlu, ilk kongrede Erdoğan'a rakip olacak' /08 Mayıs 2019 10:06

'Davutoğlu, ilk kongrede Erdoğan'a rakip olacak'

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öncelikle Erdoğan karşısında AKP'de Genel Başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

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TV5'de  "Kulis Ankara" programına katılan gazeteci yazar Orhan Uğuroğlu, Ahmet Davutoğlu ile ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Uğuroğlu, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "öncelikle AKP'de Erdoğan karşısında Genel Başkanlığa aday olacağını iddia ederek olmazsa parti kuracak" dedi.

AKP'nin metal yorgunluğu içerisinde bir boğuşma içerisinde olduğunu belirten Uğuroğlu, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve 45 - 50'ye yakın bir milletvekili ile parti kurması iddia edildiğini ifade ederek "ilk AKP kurultayında Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'ın karşısına ciddi olarak rakip çıkacağını" kaydetti. Uğuroğlu, "Davutoğlu'nun çok ciddi bir şekilde önce bunu deniyeceğini ardından eğer olmazsa yeni parti kuracağını" söyledi.
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