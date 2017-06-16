AKP'li isimler 'Adalet Yürüyüşü'nde

CHP’nin Adalet Yürüyüşü ikinci gününde
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasına tepki için yollara düştü. Dün Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı. ‘Artık yeter, adaletin olmadığı ülkede yaşamak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Çocuklarımızın geleceği için yürüyorum’ dedi. Bu tarihi yürüyüşte Kılıçdaroğlu’na on binlerce vatandaş eşlik etti. Herkesin elinde ‘Adalet’ yazan pankartlar vardı. CHP’liler sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin pek çok şehrinde ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptı. İstanbul Maçka Parkı’nda da tutuklu Berberoğlu için ‘Adalet Nöbeti’ tutulmaya başlandı. Vekil çıkana kadar nöbet sürecek.
FLAŞ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ
Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüşüyü’nün ikinci gününde ellerinde ‘Adalet’ yazılı döviz bulunan AKP kurucularından olan ve partiyle yolları ayrılan Fatma Bostan Ünsal ile eşi AKP Adıyaman eski Milletvekili Faruk Ünsal ve
KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam da eşlik etti. Merve Kavakçı’nın eşi, eski bakanlardan Ayşenur İslam’ın da ‘kayınbiraderi’ olan Cihangir İslam kamuoyunda AKP’nin eniştesi olarak tanınmıştı.
DEMOKRASİYİ ADALETİ SAVUNUYORUZ
Adalet Yürüyüşü’nün ikinci gününde fiziki olarak gayet iyi durumda olduğunu belirten CHP lideri, "Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Zulüm, haksızlık olur. Zulme karşı susan dilsiz şeytandır. Biz zulme karşı direneceğiz. Demokrasiyi, adaleti savunuyoruz. Adalet sadece bizim için değil, bu ülkede yaşauan 80 milyon için gereklidir. Adalet devletin temelidir. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Düşüncelerimizi özgürce ifade etmek istiyoruz. Türkiye’nin hapishanelerinde masum insanların olmasını içimize sindiremiyoruz. Hapishanelerde; Ali Bulaçlar olmamalı, Kadri Gürseller olmamalı, Ahmet Şıklar olmamalı ve Sözcü’den iki değerli gazeteci olmamalı. Masum insanların talimatla tutuklanmalarını içimize sindiremiyoruz. Bu yürüyüş adalet isteyin herkesin yürüyüşü olmalı.” dedi.
BUGÜN DE 20 KM
Tarihi yürüyüş dün sabah Güvenpark’tan başladı. İlk gün 22 kilometre katedildi ve adalet korteji 75. Hipodromu yakınlarında mola verdi. Yürüyüş bugün de yaklaşık 20 kilometre ile Kazan ilçesine kadar sürecek.
BAHÇELİ’YE YANIT: ONUN DA ADALETE İHTİYACI OLACAK
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ikinci gün konuşmasında kendisini ve yürüyüşünü sert sözlerle eleştiren Devlet Bahçeli’ye de yanıt verdi. CHP lideri “Yürümenin suç olduğunu da ilk kez duyuyorum ben. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ülkede birlikte yaşamak için adalet için yürüyoruz. Hiç meraklanmasın… Onun da adalete ihtiyacı olacak. Tüm bu eleştirilere rağmen yürüyüşü yerine getireceğiz” diye konuştu.
Sözcü