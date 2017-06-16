AKP'li isimler 'Adalet Yürüyüşü'nde

CHP’nin Adalet Yürüyüşü ikinci gününde





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasına tepki için yollara düştü. Dün Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı. ‘Artık yeter, adaletin olmadığı ülkede yaşamak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Çocuklarımızın geleceği için yürüyorum’ dedi. Bu tarihi yürüyüşte Kılıçdaroğlu’na on binlerce vatandaş eşlik etti. Herkesin elinde ‘Adalet’ yazan pankartlar vardı. CHP’liler sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin pek çok şehrinde ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptı. İstanbul Maçka Parkı’nda da tutuklu Berberoğlu için ‘Adalet Nöbeti’ tutulmaya başlandı. Vekil çıkana kadar nöbet sürecek.





FLAŞ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ





Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüşüyü’nün ikinci gününde ellerinde ‘Adalet’ yazılı döviz bulunan AKP kurucularından olan ve partiyle yolları ayrılan Fatma Bostan Ünsal ile eşi AKP Adıyaman eski Milletvekili Faruk Ünsal ve

KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam da eşlik etti. Merve Kavakçı’nın eşi, eski bakanlardan Ayşenur İslam’ın da ‘kayınbiraderi’ olan Cihangir İslam kamuoyunda AKP’nin eniştesi olarak tanınmıştı.



