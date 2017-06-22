O yarbay da adalet için yürüyor

Yarbay Mehmet Alkan da ‘Adalet Yürüyüşü’nde





İki yıl önce Ağustos ayında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde sarf ettiği sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan da Kılıçdaroğlu’yla beraber ‘Adalet Yürüyüşü’ yapıyor.













Kortejde Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyen Alkan elinde “Ne zulüm ne merhamet sadece adalet! Yarbay Mehmet Alkan terörist değildir. Haklıyım, güçlüyüm. Deki: Rabbim Adaletle Davranmayı Emretti… Araf-29” yazılı döviz taşıdı.













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Şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenine üniformasıyla katılan ağabey Mehmet Alkan, açılım sürecinde yapılan hatalara isyan etmiş “Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum' diye bir şey yok” şeklinde tepki göstermişti.