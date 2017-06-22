Samanyolu Haber /Gündem / O yarbay da adalet için yürüyor /22 Haziran 2017 13:57

O yarbay da adalet için yürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' 8'inci gününde de Ankara'dan İstanbul'a ilerleyişini sürdürüyor. Adalet için yürüyenlerin arasına bugün katılanlar arasında, şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın KHK'yla ordudan atılan ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan da vardı...

Yarbay Alkan: Akan kanın sorumlusu...

Yarbay Mehmet Alkan da ‘Adalet Yürüyüşü’nde

İki yıl önce Ağustos ayında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde sarf ettiği sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan da Kılıçdaroğlu’yla beraber ‘Adalet Yürüyüşü’ yapıyor.



Kortejde Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyen Alkan elinde “Ne zulüm ne merhamet sadece adalet! Yarbay Mehmet Alkan terörist değildir. Haklıyım, güçlüyüm. Deki: Rabbim Adaletle Davranmayı Emretti… Araf-29” yazılı döviz taşıdı.



BU SÖZLERİ YÜZÜNDE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTI

Şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenine üniformasıyla katılan ağabey Mehmet Alkan, açılım sürecinde yapılan hatalara isyan etmiş “Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum' diye bir şey yok” şeklinde tepki göstermişti.
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