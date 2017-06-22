Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Yürüyüşü'nün 8. günü... Bahçeli'ye cevap verdi /22 Haziran 2017 09:47

Adalet Yürüyüşü'nün 8. günü... Bahçeli'ye cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cevap verdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 8. gününe başlamadan önce yürüyüşü eleştirerek ''Aman düşmeyin; yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya’ya kadar gidin, geri gelmeyin” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Ben bu ülkede adalet istiyorum, adalet istiyorum. Adaletin olduğu yerde devlet düzelir. Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur. Bunu savunuyorsa sayın Bahçeli buyursun gelsin, bu ülkede adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin.''
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