Erdoğan'a şok!

Saray'da 2 Eylül'de gerçekleştirilecek adli yıl açılış merasimi için İzmir Barosu'nun ilk ret cevabının ardından 40 baro daha Yargıtay tarafından yapılan daveti reddetti.





Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise törene katılacağını açıkladı.







Adli yıl açılış töreni 2 Eylül'de Ankara Beştepe'deki Saray'da gerçekleştirilecek. Yargıtay da Türkiye'deki barolara törene katılmaları için davet gönderdi.





41 BARO DAVETİ GERİ ÇEVİRDİ





Yargıtay'ın davetine 41 barodan ret cevabı geldi. Ayrıca ret cevabı verecek baroların sayısının artabileceği de ifade edildi.





Bugün İzmir Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliği’ne hitaben yapılan açıklamada, “İzmir Barosu 111 yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir muktedirin önünde eğilmeyerek, temel hak ve özgürlüklerin korunması, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerinin uygulanması için erkler ayrılığı mücadelesini sürdürmektedir." denildi.





Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu (sağda), artık Erdoğan'ı coşku ile alkışlıyor. İzmir Barosu, Feyzioğlu'na, "Bizi temsil etmiyorsunuz. Meşruiyetinizi kaybettiniz." mesajı yolladı.





Açıklama şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan adli yıl açılışına katılma kararı alarak nezdimizde meşruluğunuzu yitirmiş olduğunuzdan, düzenlenecek törende İzmir Barosu’nu temsil etmediğiniz hususunu bilgilerinize sunarız.”





ŞU ANA KADAR ÜÇ BARO "KATILACAĞIZ" DEDİ





Merasime Türkiye Barolar Birliği’nin yanısıra üç baro katılacağını açıkladı. Buna göre Elazığ, Çorum ve Rize Baroları 2 Eylül'de Saray'da olacak.





Davete henüz cevap vermeyen Diyarbakır Barosu kararını 19 Ağustos Pazartesi günü açıklayacak.





SARAY'IN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRAN BAROLAR:

Adana

Adıyaman

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Bursa

Çanakkale

Denizli

Düzce

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Kütahya

Malatya

Manisa

Mersin

Muş

Muğla

Ordu

Sinop

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tunceli

Trabzon

Van

Yalova

Zonguldak