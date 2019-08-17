Erdoğan'a şok!

Saray'da 2 Eylül'de gerçekleştirilecek adli yıl açılış merasimi için İzmir Barosu'nun ilk ret cevabının ardından 40 baro daha Yargıtay tarafından yapılan daveti reddetti.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ise törene katılacağını açıkladı.
Adli yıl açılış töreni 2 Eylül'de Ankara Beştepe'deki Saray'da gerçekleştirilecek. Yargıtay da Türkiye'deki barolara törene katılmaları için davet gönderdi.
41 BARO DAVETİ GERİ ÇEVİRDİ
Yargıtay'ın davetine 41 barodan ret cevabı geldi. Ayrıca ret cevabı verecek baroların sayısının artabileceği de ifade edildi.
Bugün İzmir Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliği’ne hitaben yapılan açıklamada, “İzmir Barosu 111 yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir muktedirin önünde eğilmeyerek, temel hak ve özgürlüklerin korunması, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerinin uygulanması için erkler ayrılığı mücadelesini sürdürmektedir." denildi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu (sağda), artık Erdoğan'ı coşku ile alkışlıyor. İzmir Barosu, Feyzioğlu'na, "Bizi temsil etmiyorsunuz. Meşruiyetinizi kaybettiniz." mesajı yolladı.
Açıklama şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan adli yıl açılışına katılma kararı alarak nezdimizde meşruluğunuzu yitirmiş olduğunuzdan, düzenlenecek törende İzmir Barosu’nu temsil etmediğiniz hususunu bilgilerinize sunarız.”
ŞU ANA KADAR ÜÇ BARO "KATILACAĞIZ" DEDİ
Merasime Türkiye Barolar Birliği’nin yanısıra üç baro katılacağını açıkladı. Buna göre Elazığ, Çorum ve Rize Baroları 2 Eylül'de Saray'da olacak.
Davete henüz cevap vermeyen Diyarbakır Barosu kararını 19 Ağustos Pazartesi günü açıklayacak.
SARAY'IN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRAN BAROLAR:
Adana
Adıyaman
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Bursa
Çanakkale
Denizli
Düzce
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Manisa
Mersin
Muş
Muğla
Ordu
Sinop
Şanlıurfa
Tekirdağ
Tunceli
Trabzon
Van
Yalova
Zonguldak