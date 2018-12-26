Samanyolu Haber /Gündem / Acun Ilıcalı'ya şok suçlama /26 Aralık 2018 17:48

Acun Ilıcalı'ya şok suçlama

Medya fenomeni haline getirilirken Fatura sadece Murat Özdemir'e mi kesilecek

SHABER3.COM

Eski televizyon  yarışmacısı Murat Özdemir son günlerde önce medya şöhreti yapıldı .  Ardından sosyal medyada yayınladığı papağana işkence videosu ile şiddet sembolü heline getirildi. Peki bu durumda tek suçlu Murat Özdemir'in kendisi mi? Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Enver Aysever Murat Özdemir'in azmettiricisi olan Acun’dur esas suçlu! dedi 

İşte Aysever'in analizi 

Bu ruhsal sorunlu adamı ekrana çıkaran, durumu anlaşıldığı halde ısrar eden kişi Acun’dur. (Meraklısı TV8’e baksın. Yemek programlarında garip davranışlar sergileyen biridir söz edilen. Duyarlı Cumhuriyet okuru bu saçmalıkları izlemediği için bu açıklamayı yapıyorum.) 

Adına “Reality Show” denen programlar acı sonuçlar verdi. İntihar edenler, alkolik olanlar, nihayetinde hapse düşenler gördük. Kısa süreliğine şöhret olan Murat Özdemir, belli ki Acun tarafından işi bitip, kenara atılınca, iyice dengeyi şaşırdı, görünür olmak için papağan show hazırladı ve başarılı da oldu, gündeme oturdu. 

Elbette hesabı Murat Özdemir’e kesmeyeceğiz, onun azmettiricisi olan Acun’dur esas suçlu! 
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