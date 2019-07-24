Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu sanık: Beni Adnan Oktar'la Acun Ilıcalı tanıştırdı /24 Temmuz 2019 10:08

Tutuklu sanık: Beni Adnan Oktar'la Acun Ilıcalı tanıştırdı

'Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede örgüte üyelikle suçlanan 171'i tutuklu 226 kişi, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak. 44 gün boyunca aralıksız sürecek davanın iddianamesi, geçen hafta mahkemeye sunulmuş ve kabul edilmişti.

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The Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; savcılığın mahkemeye sunduğu iddianameden ilginç detaylar çıkmaya da devam ediyor. Dosyanın tutuklu sanığı Mehmet Coşkun Pamir, Adnan Oktar Örgütü'yle kendisini tanıştıran ismin televizyoncu Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı olduğunu ileri sürdü.

Pamir'in, dosyadaki ifadesinde şu sözleri yer aldı:

"Adnan Oktar ile tanışmam 1987 yılında arkadaşım olan Acun Ilıcalı ile abisi Ömer Cenker Ilıcalı vasıtasıyla tanıştım, Acun ile abisi o dönemde samimi arkadaşımdı sık sık görüşürdük, bana samimi, dürüst ve inançlı olduğu birisi ile seni tanıştırmak istiyorum dedi, ben de bunu kabul ettim ve Adnan Oktar'ın Ortaköy'de bulunan evinde 1987 yılında tanıştım, bu grubun içinde herhangi bir önderliği yoktur, arkadaş olarak grubun içinde bulundum. Ben Adnan Oktar grubunu suç örgütü olarak görmüyorum. Bu grupta herhangi bir hiyerarşik yapı yoktur."

ILILCALI'NIN ABİSİ MÜŞTEKİ LİSTESİNDE 

3908 sayfalık iddianamede, "Müşteki - Mağdur" kısmında 135 kişi bulunuyor. Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı da, 135 kişilik müşteki listesinde 73. sırada yer alıyor.

ADNAN OKTAR 'TALEBEMDİ' DEMİŞTİ 

Harun Yahya mahlasını da kullanan Adnan Oktar, 2011 yılında internette yayınlanan bir videoda, Acun Ilıcalı'nın geçmişte 'talebesi' olduğunu söylemişti.

Oktar, şunları söylemişti:

"Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik."
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