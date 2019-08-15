Ziraat Bankası'ndan Venezuela'ya şok!

Bloomberg haber ajansının haberine göre Ziraat Bankası, Venezuela Merkez Bankası'nın hesaplarını kapattı.





Haberde, Venezuela Merkez Bankası'nın hesabının kapatıldığı bilgisini Ziraat Bankası'nın da teyit ettiği, ancak daha fazla bilgi vermediği belirtildi.





Venezuela Merkez Bankası ise yorum yapmaktan kaçındı.





AĞUSTOS BAŞINDA YENİ MÜEYYİDELER





Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ağustos ayı başında Venezuela'ya bir dizi yeni müeyyide getirdi. Bugüne kadar getirilen en sert müeyyideler olarak tanımlanan yeni kararlar çerçevesinde, Venezuela devletinin ABD'deki malvarlıklarının dondurulması ve Venezuelalı yetkilileri ile kurumlarla iş veya ticaret yapan ülkelerin de yaptırıma tabi tutulması öngörülüyor.





Venezuela hükümeti, söz konusu yaptırımlar karşısında SWIFT sisteminin alternatifi olarak gösterilen ve Rusya tarafından işletilen ödeme sistemine geçiş yapma ihtimalini değerlendiriyor.





ERDOĞAN MADURO'YU DESTEKLİYORDU





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD müeyyidelerine karşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiğini açıklamıştı.





Erdoğan, ABD'nin müeyyide uyguladığı Venezuela altınlarının rafine işlemlerinin Türkiye'de yapılacağını belirterek, Çorum'daka Ahlatcı Metal Rafinerisi'ni adres olarak göstermişti.





Maduro'nun yardımcısı ve beraberindeki heyet ocak ayında Çorum'da temaslarda bulunmuştu. Türkiye Venezuela'dan 2018 yılında 900 milyon dolar külçe altın ithal etmişti.





Geçen yıl Türkiye'ye gelen Maduro, Erdoğan'ı sarayında ziyaret etmişti.