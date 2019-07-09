Ambargo altındaki Venezuela petrolü Türk paravan şirketi üzerinden satıyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre daha önce Amerikan Chevron ve Valero Enerji gibi dünyanın en büyük petrol ve rafineri şirketlerine petrol satan PDVSA, potansiyel alıcıları da ödeme kapasitelerinden emin olabilmek için zorlu testlerden geçiriyordu.





Ancak, Ocak ayında konulan Amerikan ambargoları yüzünden, bugün en büyük müşterileri Çin ve Hint şirketleri olan PDVSA'nın ihracatı beşte bir düştü.





REUTERS İÇİ YAZIŞMALARI ELE GEÇİRDİ





Reuters'ın PDVSA'nın iç yazışmalarına ve şirketteki kaynaklara dayandırdığı habere göre, 14 Mart'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında, yeni alıcıların, sektörde en az iki yıllık tecrübesi olması şartı geçici olarak kaldırıldı.





PDVSA ve Venezuela Petrol Bakanlığı'nın Reuters'ın sorularına yanıt vermediği belirtildi.





Reuters'ın gördüğü PDVSA'nın yükleme planları ve yılın ilk yarısındaki ithalat ve ihracat raporuna göre, değişikliklerin ardından, Nisan ayında Grupo Iveex İnşaat adlı bir Tük şirketi Venezuela petrolü satın almaya başladı.







SERMAYESİ SADECE 10 BİN LİRA





İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarına göre sadece 10 bin TL sermayeli Grupo Iveex İnşaat, bir yıl önce kuruldu ve asıl faaliyet alanı olarak "konut inşaatını" gösterdi.





Nisan-Haziran arasında sadece beş şirketin Venezuela'nın en değerli ham petrolü olan hafif ham petrolü tankerlere yüklettiği belirtildi.









ŞİRKETİN İKİ SAHİBİNDEN BİRİ ERHAN KAP





İstanbul Ticaret Odası sicil kaydında, Grupo Iveex İnşaat'ın ortakları Miguel Silva ve Erhan Kap olarak görünüyor.







Nisan ayında dört tanker yükleyen Iveex İnşaat'ın, Mayıs ve Haziran'da ise hiç yükleme yapmadığı kaydedildi.





Türkiye'deki şirket kayıtlarına göre, Iveex İnşaat'ın sahibi Venezuelalı iş insanı Miguel Silva görünüyor. Silva aynı zamanda Caracas'taki Venezuela Ticaret Odası'nın başkanı ve Maduro yönetiminde İskân Bakanlığı'nda çalıştı.





OPEC üyesi ülkede, aylardır yakıt sıkıntısı yaşanıyor.







Reuters, Iveex İnşaat'ın hangi koşullarda Venezuela petrolünü satın aldığını ve şirketin rafinerisi olmadığı için petrolü son olarak kimin satın alıp, rafine ettiğini belirleyemediğini aktardı.





Iveex İnşaat ve Silva'nın da yorum taleplerine göre dönmediği kaydedildi.





HAM PETROL KARŞILIĞI RAFİNE EDİLMİŞ PETROL





Reuters'a bilgi veren ve adının açıklanmasını istemeyen PDVSA kaynakları, Iveex'in ham petrol karşılığında rafine ürünler sağlamayı kabul ettiğini belirtti. Bakım sorunları yüzünden rafineri kapasitesi azalan Venezuela son aylarda büyük bir yakıt sıkıntısı çekiyor.





Iveex İnşaat'ın dışında PDVSA'dan petrol satın alan diğer iki şirketin, Panama'ya kayıtlı Melaj Offshore Corp ve Nijerya'ya kayıtlı Sahara Grup olduğu belirtildi.





Reuters'ın haberinde, Iveex İnşaat ile yapılan anlaşmanın, Rusya, Çin ve Küba ile birlikte Maduro yönetimine destek veren Türkiye ile Venezuela arasında büyüyen ticari bağlantıların altını çizdiği vurgulandı.





Iveex İnşaat'ın Maduro'nun ziyaretinden bir hafta sonra kurulduğu belirtiliyor.





Reuters, Venezuela altınının da başlıca alıcılarından biri olan Türkiye'nin, petrol satışları düşen Venezuela'nın nakit kaynaklarından biri olduğunu da vurguladı.





ERHAN KAP YORUM YAPMAK İSTEMEDİ





Silva'nın, Iveex İnşaat'ı 27 Eylül 2018'de, Maduro'nun İstanbul ziyaretinden sadece bir hafta sonra Erhan Kap adlı bir Türk ortakla kurduğu belirtildi.





Sosyal medya hesabına göre, İstanbul'da turist rehberliği yapan Erhan Kap'ın da, Reuters'ın yorum isteğini reddettiği vurgulandı.





Iveex'in internet sitesindeki biyografisine göre Maduro yönetiminde bazı görevler yaptı. Venezuela Enformasyon Bakanlığı da Reuters'ın yorum talebine cevap vermedi.





Kayıtlarda PDVSA'nın, Iveex İnşaat'a geçen Nisan'da satış yaptığı ve Seamuse adlı tankere, Ortadoğu'ya gönderilmek üzere 294 bin 413 varil doğal benzin ve hafif ham petrol yüklediği görülüyor.





TANKERLER BOŞALTILMADI





Ancak gemi takip verileri, tankerin henüz boşaltılmadığını ve bir Kuveyt limanı açıklarında demirli olduğunu gösteriyor. Birkaç gün sonra ise Vinjerac adlı tankere benzer bir kargonun yüklendiği görülüyor.





Iveex İnşaat'ın Delta Kanaris ve Delta Harmony adlı tankerlere de birer milyon varil Hamaca ham petrolü yüklediği ifade ediliyor. PDVSA'nin başlıca pazarı ABD olan bu hafif ham petrolü satmakta zorlandığı kaydediliyor.





Ancak bu üç tankerin Venezuela limanları açıklarında beklediği, PDVSA'nın en az bir kargo rafine ürün alana dek tankerlerin limanlardan ayrılmasına izin vermediği vurgulanıyor.