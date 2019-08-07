Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Venezuela ile ticaret yapan herkese aynı yaptırımları uygularız /07 Ağustos 2019 10:11

ABD: Venezuela ile ticaret yapan herkese aynı yaptırımları uygularız

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'nın tüm mal varlığını dondurma kararının ardından bu ülkeyle ticaret yapacak üçüncü ülkelere de gözdağı verdi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton salı günü yaptığı açıklamada, Washington'un Nicolas Maduro hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini kaydetti.

Bolton, ABD'deki yabancılar dahil herkesin yaptırım kapsamına alınabileceğini belirterek "Maduro yönetimiyle ticaret yapacak üçüncü kişilere bir mesajımız var. Bu durumdan olabildiğince sakının. Diyalog kurma zamanı sona erdi. Şu anda eyleme geçme vakti." diye konuştu.

Bolton ayrıca Washington yönetiminin tanımadığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'ipin ucuna geldiğini' ifade ederek "Uluslararası baskının Maduro'ya karşı çok daha sert olması gerekir. Maduro şu anda sürdürdüğü müzakerelerle sadece zaman kazanmaya çalışıyor." dedi.

Euronews'te yer alan haberde Rusya ve Çin gibi devletler OPEC üyesi Venezuela ile büyük bir petrol ticaret hacmine sahip. Ancak buna rağmen ABD yaptırımları sonrası ülkenin petrol ihracat gelirleri yarı yarıya azaldı. Maduro yönetimine Türkiye de destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Trump'ın imzaladığı kararname sonrası, insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak işlemler de kısıtlanmış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre petrol zengini Venezuela'da 30 milyonluk nüfusun yaklaşık dörtte biri temel insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Son 3 senede ülkeden, 4 milyona yakın kişinin ayrıldığı biliniyor.
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