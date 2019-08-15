Trabzonspor - Sparta Prag maçında 3 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Akyazı Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 galip tamamladı.





Bu sonuçla ilk karşılaşmada deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Trabzonspor play-off turuna yükselen takım oldu. Trabzonspor'un yeni rakibi ise Yunanistan'ın AEK takımı oldu.





Trabzonspor'un golleri 11. dakikada Sörloth ve 90+9. dakikada Novak'tan geldi. Sparta Prag'ın tek golü 77. dakikada Hlozek'ten geldi.





Maçtan dakikalar





6. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti.





11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0





23. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita'da kaldı.





45. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Plavsic vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





45+3. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Radakovic'in yakın mesafeden yatarak vuruşunda, top yandan auta gitti.





Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.





Dk. 69: Sörloth ile Ekuban’ın şık paslaşmasında top Abdülkadir’e geldi. Abdülkadir Ömür uzak direğe plase göndermek istedi ancak top dışarı gitti.





GOL! Dk. 78: Hlozek’in şık plasesiyle skor 1-1’e geldi.





Dk. 85: Trabzonspor avantajlı durumda. İki takımın da oyuncuları var güçleriyle mücadele ediyor. Özellikle Trabzonspor’un orta sahasının verdiği mücadele alkış alıyor.





Dk. 88: Plavsic ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı!





Dk. 90+7: Nwakaeme penaltı kaçırdı!





Dk. 90+9: Kontra atakta Novak pozisyonu gole çevirdi ve durumu 2-1 getirdi.





Taraftarlardan büyük ilgi





Trabzonspor taraftarı, maça büyük ilgi gösterdi.





Geçen hafta satışa çıkan biletleri bir gün içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı doldurdu. Karşılaşmayı 38 bin taraftar izledi.





Trabzonspor taraftarı, maç öncesi İngilizce olarak, "Fırtına için hazır olun" yazılı pankart açtı





Trabzon'da bin 470 gün sonra Avrupa maçı





Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıktı.





En son evinde 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla Avrupa'da bir maça çıktı.





Campi, kadroya alınmadı





Trabzonspor'un yeni transferlerinden savunma oyuncusu Gaston Campi, Sparta Prag karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamadı.





İlk maçta yedek kulübesinde oturan ve hiç süre alamayan Campi'nin yerine aynı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Sarı kadroya dahil edildi.





7 yeni isim





Trabzonspor'da yeni transferlerden 7 futbolcu, ilk kez Trabzon'da karşılaşmaya çıktı.





Alexander Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Medical Park Stadı'nda ilk kez taraftarın önüne çıkan isimler oldu.





Medical Park'ta ilk Avrupa maçı





Trabzonspor'un 18 Aralık 2016'da açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadyumda ilk Avrupa maçı oynandı.





Ayrıca bordo-mavili takım, 102 gün sonra sahasında taraftarıyla buluştu. Son olarak 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla taraftarı önünde sahaya çıktı.





Maç öncesi dostluk yemeği





Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Sparta Prag Yönetim Kurulu'na dostluk yemeği verildi.





Yemeğe, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şubesi sorumlusu Özer Bayraktar, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven ile UEFA Delegesi Alojz Supraha ve Sparta Prag Yönetim Kurulu üyelerinden Dusan Svoboda, Frantisek Cupr ile Adam Kotalik katıldı.





Yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından UEFA Delegesi Alojz Supraha'ya adının yazılı olduğu Trabzonspor forması, Sparta Prag Yönetim Kurulu'na ise yöresel hediyeler takdim edildi.





Sparta Prag'da 2 değişiklik





Sparta Prag'da ilk maçtaki ilk 11'e göre 2 değişiklik yapıldı.





Konuk ekipte, Stetina ve Travnik'in yerine Hlozek ile Radakovic, ilk 11'de forma giyen isimler oldu.





Sturridge'in anne ve amcası da maçı izledi





Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, Medical Park Stadı'na geldi.





Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge'in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı'nda karşılaşmayı izledi.





TRABZONSPOR: 2 - SPARTA PRAG: 1





STAT: Medical Park (Trabzon)





HAKEM: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sorensen





TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak (dk. 84 Doğan), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (dk. 79 Obi Mikel)





SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Radakovic (dk. 68 Kozak), Costa (dk. 61 Hancko), Hanousek, Hlozek, Kanga, Krejci, Hasek (dk. 76 Mandjeck), Plavsic, Tetteh





GOLLER: Dk. 11 Sörloth, Dk. 78 Hlozek, Dk. 90+8 Novak





KIRMIZI KART: Dk. 89 Plavsic (Sparta Prag)





SARI KARTLAR: Plavsic, Krejci (Sparta Prag); Abdulkadir Parmak, Obi Mikel