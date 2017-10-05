Samanyolu Haber /Gündem / 'Diplomatik listede değil' /05 Ekim 2017 19:54

'Diplomatik listede değil'

ABD ile tutuklama gerginliği

SHABER3.COM

ABD İstanbul Konsolosluğu’nda M.T.’nin tutuklanması olayı hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tutuklanan zanlı M.T.’nin ABD konsolosluğunun kayıtlı personeli olmadığı, diplomatik listede yer almadığı belirtildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin “Amerikan hükümeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır” açıklaması yapmıştı.
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