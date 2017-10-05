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Sürpriz Erdoğan Gökçek görüşmesi
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05 Ekim 2017 20:46
Sürpriz Erdoğan Gökçek görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Melih Gökçek arasında Saray'da sürpriz buluşma gerçekleştiriyor.
SHABER3.COM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevden alınacağı konuşulan Melih Gökçek ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiriyor.
Görüşmenin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldığı öğrenildi.
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