Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla tutuklandı /04 Ekim 2017 23:56

Flaş! ABD konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla tutuklandı

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü belirttiği iddia edilen ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T tutuklandı.

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17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski savcı Zekeriya Öz ve haklarında dava açılan eski polis müdürleri ile irtibatı olduğu iddia edilen ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 17-25 Aralık 2013’teki tarihin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Metin T., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ÜÇ AYRI SUÇLAMADAN TUTUKLANDI

Şüpheli Metin T., “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklandı.
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