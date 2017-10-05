'Ortaklığımızı baltalıyor değersizleştiriyor'

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları öncesi polis müdürleri ve savcı Zekeriya Öz ile irtibat kurduğu iddia edilen ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.T’nin tutuklanmasının ardından ABD elçiliği sert bir açıklama yaptı.





ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Amerikan hükümeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır” denildi.







17-25 Aralık operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü belirlenen ABD Başkonsolosluğu’nda görevli irtibat görevlisi M.T’nin 4 gün önce gözaltına alındığı ve bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ortaya çıkmıştı.







İŞTE ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:





“Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Biz bu iddiaların tamamen temelsiz olduğuna inanmaktayız. ABD, Amerikan hükümeti çalışanları ve Türkiye’deki Amerikan vatandaşlarının Türk anayasası ve uluslararası yasalarla uyumlu şekilde yasal sürece tabi tutulmalarını sağlamak için Türk hükümetiyle çalışmaya devam edecektir.

On yıllardır, her iki ülkenin yerel çalışanlarının Türkiye ile Amerika arasında işbirliğini artırma çabaları, iki ülkenin de güvenliğini iyileştirmiş, iş olanaklarını kuvvetlendirmiş ve vatandaşlarımızı birbirine yakınlaştırmıştır. Çalışanlarımıza yönelik temelsiz ve kaynağı belirsiz iddialar, bizim uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmaktadır.”