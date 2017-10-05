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İstanbul'da araç tarandı, çok sayıda yaralı var
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İstanbul'da araç tarandı, çok sayıda yaralı var
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05 Ekim 2017 18:53
İstanbul'da araç tarandı, çok sayıda yaralı var
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yoldan geçen bir araç kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla tarandı. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken özel harekat destekli çevrede çalışma başlatıldı.
SHABER3.COM
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yoldan geçen bir araç kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla tarandı. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken özel harekat destekli çevrede çalışma başlatıldı.
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