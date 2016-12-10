Samanyolu Haber /Gündem / 80 saniyede Mavi Marmara /10 Aralık 2016 14:23

80 saniyede Mavi Marmara

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine, İsrail askerlerince düzenlenen ve 10 kişinin ölüp 56 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davanın, Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşmaya göre 6 yıl sonra düşürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mavi Marmara gemisiyle ilgili geçmişte yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

80 saniyede Mavi Marmara

Sosyal medyada Erdoğan'ın Mavi Marmara'ya ilişkin konuşmaları paylaşıldı.

İşte o açıklamalar: 

16 Temmuz 2014: 

"Vicdanını bir insani yardım kuruluşundan çıkarmaya çalışıyorlar, hale bak. Kimdir bu insani yardım kuruluşu? Mavi Marmara ile Gazzeli bebeklere ilaç götüren mama götüren, gıda götüren, bunun için de ölümü göze alan bir yardım örgütü. Somali'de Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, taa Açe'de, Myanmar'da, bütün tehlikeleri göze alarak insanlara el uzatan bir insani yardım örgütü."

17 Temmuz 2014: 

"İsrail'in Mavi Marmara'dan dolayı bu yardım teşkilatına kini var. Pensilvanya'nın da aynı sebeple bu kuruluşa kini var. Ne diyordu, 'Otoriteden izin almalılardı'. Otorite kim, güneydeki sevdikleri mi, yoksa biz mi? Eğer otorite Türkiye'de bizsek biz zaten izni verdik. Ama onlara göre İsrail." 

29 Haziran 2016: 

"Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz"

TAYYİP ERDOĞAN'IN KONUŞMA METİNLERİNİ YAZAN DANIŞMANIN SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ...

Geçmişte Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, suçluluk psikolojisi ile tweetler atarak içine düştüğü ruh halini yansıttı. Erdoğan'ın kendi kendini yalanlayan konuşmalarının mimarı olan Ünal, sosyal medyadaki tepkileri göğüslemek istercesine tweet atarken daha büyük tepkiyle karşılaştı ve yüzlerce eleştiri aldı.


<< Önceki Haber 80 saniyede Mavi Marmara Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:50