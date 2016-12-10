80 saniyede Mavi Marmara

Sosyal medyada Erdoğan'ın Mavi Marmara'ya ilişkin konuşmaları paylaşıldı.





İşte o açıklamalar:





16 Temmuz 2014:





"Vicdanını bir insani yardım kuruluşundan çıkarmaya çalışıyorlar, hale bak. Kimdir bu insani yardım kuruluşu? Mavi Marmara ile Gazzeli bebeklere ilaç götüren mama götüren, gıda götüren, bunun için de ölümü göze alan bir yardım örgütü. Somali'de Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, taa Açe'de, Myanmar'da, bütün tehlikeleri göze alarak insanlara el uzatan bir insani yardım örgütü."





17 Temmuz 2014:





"İsrail'in Mavi Marmara'dan dolayı bu yardım teşkilatına kini var. Pensilvanya'nın da aynı sebeple bu kuruluşa kini var. Ne diyordu, 'Otoriteden izin almalılardı'. Otorite kim, güneydeki sevdikleri mi, yoksa biz mi? Eğer otorite Türkiye'de bizsek biz zaten izni verdik. Ama onlara göre İsrail."





29 Haziran 2016:





"Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz"





TAYYİP ERDOĞAN'IN KONUŞMA METİNLERİNİ YAZAN DANIŞMANIN SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ...





Geçmişte Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, suçluluk psikolojisi ile tweetler atarak içine düştüğü ruh halini yansıttı. Erdoğan'ın kendi kendini yalanlayan konuşmalarının mimarı olan Ünal, sosyal medyadaki tepkileri göğüslemek istercesine tweet atarken daha büyük tepkiyle karşılaştı ve yüzlerce eleştiri aldı.







