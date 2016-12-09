Samanyolu Haber /Gündem / Mavi Marmara Davası düştü! /09 Aralık 2016 20:34

Mavi Marmara Davası düştü!

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Mavi Marmara davasında mahkeme kararını verdi. İsrail ve Türkiye arasındaki anlaşmayı gerekçe gösteren mahkeme, davanın düşürülmesine karar verdi. İsrail askerleri hakkındaki yakalama kararı da bu kapsamda kaldırıldı.

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Mavi Marmara davasında karar açıklandı

Mahkeme yaşanan tartışmaların ardından mahkemeye ara verdi. Mahkeme verdiği aranın ardından davaya ilişkin kararını açıkladı. Duruşma salonunda sanık avukatlarından başka izleyici ya da avukat bulunmadı.

Davaya ilişkin kararını okuyan mahkeme başkanı davanın düşürüldüğünü söyledi. Mahkeme kararına gerekçe olarak, “İsrail devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki anlaşmanın 4. Maddesinin 2. Cümlesiyle ‘her halükarda bu anlaşma İsrail’in, İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti veya Türk gerçek veya tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesi ile ilgili olarak, kendilerine yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye’de yapılmış ve yapılacak her türlü hukuki ya da cezai talebe ilişkin her türlü sorumluluktan tamamen muaf tutulmalarını sağlayacaktır” hükmü dikkate alındığında kovuşturmaya engel şart getirildiği ve bu şartın gerçekleşmeyeceği anlaşıldığından mahkememizde görülmekte olan bu kamu davasının düşürülmesine” ifadelerini kullandı. 

YAKALAMA VE KIRMIZI BÜLTEN KALDIRILDI

Ayrıca davanın 4 İsrail komutanı olan sanıklar hakkındaki yakalama kararını da kaldıran mahkeme, sanıklar hakkındaki kırmızı bültenlerin de geri alınmasına hükmetti. Mahkeme tarafların karara ilişkin itirazlarını İstanbul Bölge Adliyesi’ne yapabileceğini de karara ekledi.
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