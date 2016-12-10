'Adın cemaat operasyonunda geçiyor, paraları ver kurtaralım!'

Konya'da Merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan ev kadını 36 yaşındaki A.A.'yı geçen 6 Aralık günü telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, 'Sizin kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Sizi temize çıkarmak için parmak izinizi almamız lazım. Evinizde para, altın varsa onları bize verin. Parmak izi incelemesinin ardından size geri teslim edelim' dedi. A.A da, daha önce televizyonlarda telefon dolandırıcılığı haberlerini izlediği için karşısındaki kişinin telefon dolandırıcısı olduğunu anlayınca, onu oyalayıp, diğer telefondan polisi arayıp durumu bildirdi.





POLİS EVDE BEKLEDİ





Polis de, telefondaki kişiyi oyalamasını söyleyip, eve geldi. Polis, evin içinde ve çevresinde önlem alıp, dolandırıcıları yakalamaya çalıştı. Telefondaki kişi de, size bir komiser göndereceğim deyip, kadından ev adresini öğrendi. Eve gelen kişi kendisini 'Komiser Emre' olarak tanıtıp, kadından evdeki para ve altınları istediği sırada, içeride gizlenen polis, Bingöl nüfusuna kayıtlı 29 yaşındaki Mahmut Kazar’ı gözaltına aldı. Ardından da bir sokak ileride Kazar'ı otomobille bekleyen Adana nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Mehmet Emin Şahin de gözaltına alındı.





Gözaltına alınan 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut Kazar, mahkemede Şahin'i tanımadığını söyledi. Şahin ise Mahmut Kazar'ı, daha önceden tanıdığını belirtip, 'Ben Mahmut'u, Adana'dan tanıyorum. Beni telefonla aradı, 'Ben Konya'ya geliyorum. Beni otogardan al' dedi. Ben de onu alıp buraya getirdim. Benim olayla bir ilgim yok. Kız arkadaşım Şerife Kocaoğlu buna şahit ve kız arkadaşım da adliyede beni bekliyor' dedi.





MAHKEMEDE SEVGİLİSİNE TANIKLIK YAPTI





Bu sırada mahkeme salonunun önünde beklediği saptanan Konya'nın Beyşehir'de oturan ve bir av bayiinde çalışan Şerife Kocaoğlu, duruşma salonuna getirilip tanık olarak dinlendi. Kocaoğlu, sevgilisinin söylediklerinin doğru olduğunu ve olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, Şahin ve Kazar'ın tutuklanmasına karar verdi.





"FETÖ" OPERASYONUYLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI





Mehmet Emin Şahin ve Mahmut Kazar tutuklandıkları sırada bağlı oldukları şebeke, aynı gün Meram İlçesi'nde oturan esnaf 32 yaşındaki İ.Y.'yi telefonla arayıp, 'FETÖ operasyonunda 3 rütbeli asker yakalandı. Sizin kimlik bilgileriniz onların eline geçmiş. Sizin kimlik bilgilerinizle kredi çekip, parayı Pensilvanya'ya gönderecekler. Sizi kurtarmak için parmak izi alacağız. Eğer paranız ve altınlarınız varsa, onlar üzerinde parmak izi kontrolü yapacağız' dedi. İ.Y., karşısındaki kişinin telefon dolandırıcısı olduğunu anlayınca, altın, döviz ve Türk lirası olarak 140 bin lirasının olduğunu ancak şu an yoğun olduğunu söyleyip telefonu kapattı.





'ENİŞTE' ŞİFRELİ DOLANDIRICILIK





İ.Y. bir gün sonra otomobiliyle işyerine giderken telefon dolandırıcıları, bir kez daha aradı. O da, diğer telefondan polisi arayıp durumu bildirdi. Polisin yönlendirmesiyle hareket eden İ.Y., telefondaki kişiye parayı nerede teslim edeceğini sordu. Telefondaki kişide parayı merkez Selçuklu İlçesi’ndeki bir düğün salonun önünde teslim edebileceğini, kadın bir komiser göndereceğini ve kadın polisin 'Enişte' şifresini söyleyince, parayı ona teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine İ.Y. polisin yönlendirmesiyle bir poşetin içine para süsü verip, kağıt parçalarını doldurup, düğün salonunun önünde gelecek kişiyi beklemeye başladı.





POLİS, AKARYAKIT İSTASYONUNDA POMPACI OLDU





Düğün salonun içinde ve çevresinde önlem alan polis ekibinin bir kısmı düğün salonuna gizlendi. Bazıları sokaklarda vatandaş gibi davrandı, bazıları da yakındaki akaryakıt istasyonunda pompacı oldu, bazıları istasyonda otomobilini yıkıyor gibi yaptı. Bu sırada 1 gün önce, mahkemede sevgilisinin suçsuz olduğuna dair tanıklık yapan Şerife Kocaoğlu, parayı teslim almaya gelip İ.Y.'ye 'Enişte ben geldim' dedi. İ.Y. de poşeti teslim ettikten sonra genç kız polis tarafından gözaltına alındı.





TRAMVAYLA GELMİŞ





Suçlamayı kabul etmeyen genç kızın ifadesinde, sevgilisinin bir arkadaşının telefonla kendisini arayıp, belirttiği adresten bir paket alacağını söylediğini ve bunun üzerine tramvayla verilen adrese paketi teslim almaya geldiğini söylediği öğrenildi. Sevgilisi Mehmet Emin Şahin ile sosyal paylaşım sitesi facebooktan tanıştığını söylediği öğrenilen genç kız, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.