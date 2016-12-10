'Gazetecilik suç değildir' demek suçmuş!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın İş Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Haber-Sen, Basın Enstitüsü Derneği (IPI), PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilciliği, tutuklu gazetecilerle dayanışmak amacıyla Silivri Cezaevi önünde toplanma çağrısı yaptı.
Tutuklu gazetecilerle dayanışma amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması valilik tarafından engellendi. "Gazeteciliğin suç olmadığının" vurgulanacağı eyleme gitmek isteyenler Silivri yolunda durduruldu.
CEZAEVİ ÖNÜNDE AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ
Silivri Cezaevi'ne gitmek isteyen kalabalık, jandarmalar tarafından İstanbul Valiliği'nin aldığı yasak kararı gerekçe gösterilerek cezaevi yolunda durduruldu. "Gazetecilik Suç Değildir" demek isteyen gruptakiler "Araçlarınızı bağlarız" denilerek tehdit edildi. Bu sırada bir jandarma TOMA'sının bölgeye sevk edildiği görüldü.
Silivri Cezaevi önüne gitmelerine izin verilmeyen gazeteciler, açıklamalarını Silivri Meydanı'nda yapmaya karar verdi.