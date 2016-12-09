Mavi Marmara Davası'nda gerginlik





İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde mahkeme salonuna ayakta izleyici alınmayacağı söylenmesi üzerine güvenlik görevlileri ve şikayetçiler arasında gerginlik yaşandı. Salona girmek isteyen kalabalık bir grup, içeri alınmayınca İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdi. Duruşmaya başlandıktan sonra bu kez içeriye alınan şikayetçiler, dışarıda kalan arkadaşlarının içeri alınmasını istediler. Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak da tüm şikayetçilerin içeri alınması talimatını verdi. Duruşma, usul tartışmalarıyla devam ediyor.







