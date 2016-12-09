Samanyolu Haber /Gündem / Mavi Marmara Davası'nda gerginlik /09 Aralık 2016 16:03

Mavi Marmara Davası'nda gerginlik

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yönelik 31 Mayıs 2010 yılında İsrail askerlerince düzenlenen ve 10 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin dava, gergin başladı. Mahkeme salonuna alınmayan şikayetçiler, slogan atıp tekbir getirdi.

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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde mahkeme salonuna ayakta izleyici alınmayacağı söylenmesi üzerine güvenlik görevlileri ve şikayetçiler arasında gerginlik yaşandı. Salona girmek isteyen kalabalık bir grup, içeri alınmayınca İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdi. Duruşmaya başlandıktan sonra bu kez içeriye alınan şikayetçiler, dışarıda kalan arkadaşlarının içeri alınmasını istediler. Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak da tüm şikayetçilerin içeri alınması talimatını verdi. Duruşma, usul tartışmalarıyla devam ediyor.


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