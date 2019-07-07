66 yaşındaki Ulviye Teyze'nin evini uzun namlulu silahlarla bastılar

Gözaltında yaşadığı korku ve stres nedeniyle kalp krizi geçiren Ulviye Yiğitsözlü yoğun bakımdan çıkarıldı. Yaşadıklarının etkisinden kurtulamayan yaşlı kadının polis sorgusunda dili tutuldu.





Uzun namlulu silahlarla evi basılarak gözaltında alınan ve yaşadığı stres sebebiyle kalp krizi geçiren Ulviye Yiğitsözlü (66) 20 saat sonra yoğun bakımdan çıkarıldı.





YAŞLI KADININ OĞLU YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI





Sorgu sırasında yaşadığı panik, korku ve stresin etkisinden hâlâ kurtulamayan Yiğitsözlü’nün durumu şimdilik iyi.





Osmaniye Devlet Hastanesi'nden yarın taburcu edilecek olan Ulviye Yiğitsözlü’nün oğlu Erkan Yiğitsözlü annesine yaşatılanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.





Uzun namlulu silahlarla evi basılarak gözaltında alınan ve yaşadığı stres sebebiyle kalp krizi geçiren Ulviye Yiğitsözlü (66) ölümden döndü.







“GÖZALTINA ALAN KOMİSERE PANİK ATAK HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİM”





Yiğitsözlü panik atak hastası annesinin polis sorgusu sırasında dili diline dolaştığını, gözaltına alan komisere bunu söylediğini ve ona göre sorgulama yapmaları konusunda uyardığını ifade etti.





Yiğitsözlü yaşlı bir kadına yaşatılanları ağır bir dille eleştirdi: “Annemin gözaltına alındığı anda başlayan kalp çarpıntısı nezarette ve sorgu sırasında artarak devam etti. Neticede mahkemeye çıkması gerek görülmeden savcılık kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Polisler tarafından götürülen son sağlık kontrolü sonrasında kalbi dayanamayıp yere yığıldı ve kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 20 saat sonra yoğun bakımda kaldı. Şu an müşahade altında.”





Bold Medya’nın haberine göre, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada doktor ve annesi arasındaki konuşmadan da bahseden Yiğitsözlü, “Doktor hanım anneme ‘Teyze darp var mı?’ diye soruyor. Annem de ‘Darp yok, fakat silahla korkuttular beni’ deyince polisler “Sen ne diyorsun?” diye anneme kızıyorlar.” dedi.





İNSANLARI DEVLETE DÜŞMAN ETMEYİN





Yiğitsözlü şöyle devam etti: "Büyüklüğüyle övünen TC devleti, yaşlı ve aciz bir kadına böyle muamele edemez, basitleşemez. Terör suçu çok ağır bir ithamdır içinde 'silah ve şiddet'e dair kuvvetli bir delil olması gerekir, yaşlı bir kadın için kuvvetli deliliniz yoksa gözaltı kararı verip, evini basıp, nezarete atarak insanları devlete karşı düşman etmeyin."





AKP VE MHP'DEN HİÇ KİMSE TEPKİ VERMEDİ





Yiğitsözlü, "Maalesef annemin maruz kaldığı bu zulmü Müslümanlığı ve Türklüğü ile iftihar eden İslamcı ve milliyetçi bir siyasi parti temsilcisi, sivil toplum örgütü, hiç bir yerel gazeteci, AKP’li, MHP’li hiç kimse (Av. Muhammet Doğan hariç) görmedi duymadı tepki vermedi." dedi.





Yiğitsözlü, "Öte yandan, riyakar, menfaatperest, korkak, yalaka İslamcı faşist mahallenin sakinleri susarken; “terörist” (!) olarak adlandırılan HDP’nin bir milletvekili Ömer Faruk Gergerlioglu, bu zulmü TBMM’de basın toplantısında konuyu gündeme taşıdı ve sosyal medya hesabından duyurdu." ifadelerini kullandı.





"Allah’a iman ettiğini söyleyip din vatan millet edebiyatı yapan siyasal İslamcı, milliyetçi korkaklar!" diyen Yiğitsözlü, "Bu durum karşısında söyleyecek insanca iki kelamınız yoksa, zulme göz yumuyorsanız, hatta destekliyorsanız Allah’a peygambere iman ediyorum diye ortalıkta gezmeyin." diye konuştu.





Yiğitsözlü, "Lakin ben sizinle aynı Allah’a aynı peygambere inanmıyorum. Hz. Muhammed’e iman eden bir insan haksızlık ve zulüm karşısında s u s a m a z tarafsız k a l a m a z.” dedi.





“EŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AN AKLINA GELMİŞ”





Osmaniye Barosu avukatlarından Muhammed Doğan ise, “Teyzemiz aynı zamanda yıllar önce Güneydoğu'da PKK tarafından şehit edilen bir noterin eşi. Gözaltı için gelen polisleri ve silahları görünce teyzemizin aklına eşinin şehit edilişi gelmiş, panik olmuş… İnsanları rencide etmeyin. İfadeye gelmezse gözaltı uygulayın. Bunlar zaten kanunda var olan şeyler. Aksi uygulama insanlar için zulüm olmaya başlamıştır.” ifadelerini kullandı.





EŞİNİN EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNİYOR





Osmaniye’de evinde yalnız yaşayan ve eşinden kalan 1.200 TL emekli parasıyla geçinen Ulviye Yiğitsözlü’nün, kalp çarpıntıları yaşadıklarını hatırladıkça devam ediyor.





Yaşlı kadın, 4 Temmuz sabahı sivil kıyafetli polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Lavaboda olduğu için kapıyı 3 dakika geç açan Yiğitsözlü, karşısında uzun namlulu silahlarını kendisine doğrultmuş polislerle karşılamıştı.





Bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan yaşlı kadın yaşadığı yoğun baskı nedeniyle evine gidemeden kalp krizi geçirmişti.