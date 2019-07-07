Gizli belgeler sızdı, bakanlık soruşturma başlattı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı "beceriksiz" diye nitelendirildiği raporların basına sızması üzerine soruşturma başlattı.







İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch

Trump'la ilgili raporlarının basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturmayı bakanlığın teyit ettiğini kaydetti.





ÇOK CİDDİ BİR İHLAL





Soruşturma kararı, Avam Kamarası Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat'ın "çok ciddi bir ihlal" değerlendirmesinin ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunmasının ardından geldi.





Tugendhat, basına sızan raporlarında Trump'ı "beceriksiz" şeklinde niteleyen Büyükelçi Darroch'u müdafaa ederek, "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." değerlendirmesini yapmıştı.





BAKANLIK HABERİ TEKZİP ETMEDİ





Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yer alan haberde, Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiltere Dışişleri Bakanlığı söz konusu haberi tekzip etmemişti.





Haberde, Darroch'un ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer almıştı.





"BİR ŞEYLER ORTAYA ÇIKABİLİR"





Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.





Darroch, İngiltere ile ABD'nin iklim değişikliği, basın özgürlüğü ve ölüm cezası gibi konulardaki görüş ayrılıklarının öne çıkacağı görüşünü de paylaşmıştı.