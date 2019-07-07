Samanyolu Haber /Gündem / Hatay'da operasyon: 16 kişi gözaltında /07 Temmuz 2019 22:06

Hatay'da operasyon: 16 kişi gözaltında

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Hatay şehir merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

5 Temmuz'da meydana gelen patlamada araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti.

HATAY VE İKİ İLÇEDE OPERASYON

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Hatay şehir merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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