İlk defa AKP'li bir isim eşleri kaçırılan aileleri dinledi...

Şüpheli bir şekilde siyah transporterlarla kaçırılan kişilerin ailelerinin hukuk mücadelesi devam ediyor. Eşleri kaçırılan Sümeyye Yılmaz, Betül Zeybek, Nilüfer Irmak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir araya geldi.





Yaşadıkları sıkıntılarını Yeneroğlu’na anlatan aileler acil çözüm bulunmasını istedi.







YENEROĞLU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ





Söz konusu toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Mustafa Yeneroğlu, “Bugün eşleri kaçırılan Sümeyye Yılmaz, Betül Zeybek, Nilüfer Irmak ile görüştüm. Hangi sebeple, kimler kaçırılmış olursa olsun, olayların tümüyle aydınlatılması hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Sürecin takipçisiyiz.” dedi.









