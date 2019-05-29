5 ortaklı yeni bir banka daha

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.





Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın bulunuyor.





MEVDUAT TOPLAMA YETKİSİ YOK





Kurulan banka kalkınma ve yatırım bankası olarak hizmet verecek. Mevduat toplama izni olmayan bankanın ticari unvanı ise "Golden Global Yatırım Bankası A.Ş." olarak belirlendi.