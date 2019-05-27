Samanyolu Haber /Ekonomi / Kamu bankalarında deprem /27 Mayıs 2019 14:50

Kamu bankalarında deprem

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlı olan kamu bankalarında 27 Mayıs depremi. Genel kurullarını yapan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nda değişiklikler genel müdürden yönetim kurulu başkanlarına kadar uzandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarında yönetici kadroda köklü değişiklikler yaptı. 27 Mayıs Pazartesi günü üç bankada da Olağan Genel Kurul toplandı. 

VAKIFBANK DA GENEL MÜDÜR DEĞİŞTİ

Banka yöneticileri değişikliklerden Genel Kurul'da haberdar oldu. Vakıfbank'ın genel müdürü Mehmet Emin Özcan görevden alındı. Özcan'ın yerine Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih getirildi.
 
Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi. 

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sadık Yakut ise Vakıfbank'ta yönetim kurulu üyeliğine tayin edildi. 

HALKBANK'A DA AKP'Lİ İSİM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Kadir Topbaş'ı istifa ettirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirdiği Mevlüt Uysal da Halkbank'ın yönetim kurulu üyesi oldu. 

Bakanlık ve üç kamu bankasından şu ana dek yeni atamalara dair herhangi bir beyanda bulunuladıı.

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