[ANALİZ] Merkez Bankası ne yapsa olmuyor

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ne yaparsa yapsın doların tırmanışını durduramıyor.





Türk Lirası'nın (TL) değer kaybını durdurmak maksadıyla bu sabah haftalık repo ihalelerini iptal edildiğini duyuran TCMB bu kararın döviz üzerinde herhangi bir etkisi olmayınca öğleden sonra yeni bir hamle daha yaptı.





BANKALAR DÖVİZ HESAPLARI İÇİN DAHA FAZLA KARŞILIK AYIRACAK





Bu sefer TL munzam karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirildi.





Yabancı para munzam karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırıldı.





Yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD Doları verilirken, piyasadan 7,2 milyar TL tutarında nakit çekilecek.





Yabancı para munzam karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar dolar likidite azalacak. Ancak bu kararların da piyasadaki döviz talebini azaltmakta etkili olmayacağı belirtiliyor.





YSK KARARI PİYASAYI ALTÜST ETTİ





Net döviz rezervlerinin swap (takas) işlemleri karşılığında alınan dövizlerden teşkil edildiği ve net rezerv kalmadığı iddialarına TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ikna edici bir cevap verememişti.





DOLAR 1 KURUŞ İNDİ GİBİ OLDU, SONRA...





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildiği 6 Mayıs'tan itibaren TL'den kaçış daha da hızlandı. Dolar 3 günde 5,85 TL'den 6,24 TL'ye kadar yükseldi. Euro da 7 TL'ye çıktı.





Merkez Bankası'nın bugünkü iki ayrı müdahalesi doları ancak 1 kuruş aşağı indirebildi. Müdahalenin akabinde dolar 6,24 TL'den 6,23 TL'ye geriledi.





Ancak bu da kalıcı bir gerileme olmadı. Türkiye saati ile 16.43'te dolar 6,24 TL'den euro ise 7,01 TL'den satıldı.





BORSA ÇAKILDI, CUMHURİYET ALTINI 1.700 TL







Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise yüzde 1,54 değer kaybı ile 88 bin 885 puana geriledi.





İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 256,6 TL oldu. Çeyrek altın 421,5 TL'den, Cumhuriyet altını1.699,1 TL'den satıldı.





S-400 KRİZİ VE ARTAN RİSK PRİMİ





Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rus S-400 hava savunma sisteminin teslim alınması halinde Türkiye'ye mali ve askeri müeyyide uygulayacağına dair beyanlar da yatırımcıyı TL'den uzaklaştırıyor.





Bütün bu belirsizlikler risk primine yansıdı ve Türkiye'nin "kredi temerrüt takası (CDS)" diye bilinen risk primi 475 puan seviyesine yükseldi. Almanya'nın CDS'i sadece 11,5.