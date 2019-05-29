'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelebilir '

TV 5’te yayınlanan Ekonomi ve Ötesi programının konuğu Ekonomist İbrahim Kahveci Hazine garantili yapılan yatırımlar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kahveci İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım olursa kaldırımlara yürüme vergisi getirebileceğini iddia etmesi kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları esnasında İstanbul’a yapılan köprüleri otoyolları kastederek “Bunları ben yaptım” çıkışına ekonomist İbrahim Kahveci’den cevap geldi. Kahveci Binali Yıldırım’a "Evet bunları sen yaptın. Türkiye Cumhuriyeti çocuklarının ve torunlarının gelecek gelirlerini onlara ipotek ettirerek yaptın bunları” diye ifade etti.





“YETİMİN MALI PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Yetim malına sahip çıkar gibi kamu malına sahip çıkmalıyız” sözüne atıfta bulunan Kahveci “Tek geçişi 45 dolar hazine garantili yaptırılan anlayış bu ülkede hangi yetimin malına sahip çıkıyor. Hangi yetimin malı peşkeş çekiliyor” dedi.





"KALDIRIMLAR PARALI OLUR"

Kahveci’nin programdaki bir diğer dikkat çekici çıkışı ise "23 Haziran’daki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım olursa vatandaş kaldırımda yürürken bile para ödemek zorunda kalır" iddiası oldu.





İbrahim Kahveci konu ile ilgili şunları dile getirdi:





“Binali Bey İstanbul’a Belediye Başkanı olsun. Eğer geçmişte yaptığı gibi işler yaparsa yapacağı ilk iş şu olur. İstanbul’daki kaldırımları özel sektöre hazine garantili ihale eder. Vatandaş bundan sonra kaldırıma çıktığı zaman 1 TL atacak. 1 kilometre gidecek veya 5 kilometre gidecekse 5 TL atacak. Kaldırımlar paralı olacak. Dünyada bir ilk yürüme vergisi. Ben Binali Bey’den bekliyorum bunu.”