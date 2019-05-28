Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir bankaya el konuldu /28 Mayıs 2019 11:59

Bir bankaya el konuldu

"Gölge bankacılık" yüzünden zor günler geçiren Çin'de 83 milyar dolar büyüklüğe sahip Baoshang Bank'a hükümet tarafından el konuldu.

SHABER3.COM

Çin’de bir yerel bankaya hükümet el koydu. 

Çin’e bağlı İç Moğolistan’da "Baoshang Bank" isimli bankasının kontrolü geçen sene 1 yıllığına hükümete geçmişti. Geçici kontrol döneminde mali durumu düzelmediği gerekçesiyele hükümet bankaya el koydu.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DE OLSA...

El konulan Baoshang Bank'ın 8 bin çalışanı var ve toplam varlıkları 576 milyar yuan (83 milyar dolar).

Çin’de çok yaygın olan “Gölge Bankacılık” sebebiyle batık kredilerin mahiyeti hakkında tutarlı verilere ulaşılamıyor. 


Çin'de 4 trilyon doları bulan gölge bankacılık Almanya'nın milli gelirine tekabül edecek kadar büyük.

2018 yılından bu yana Çin hükümeti gölge bankacılığa karşı bazı tedbirler aldı. 

Batık kredilerin ekonomik sarsıntıya dönüşmemesi için bankaların tezgâh altı faaliyetlerine dönük adımlar atıldı. 

Bu sayede gölge bankacılığın boyutları 28 trilyon yuan (4 trilyon dolar) seviyesinden bir miktar düştü.
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