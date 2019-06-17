4G'nin 40 katı daha hızlı: 5G nerelerde var?

Mobil iletişimde yeni bir çığır açması beklenen 5'inci nesil (5G) dünyada adım adım yaygınlaşıyor. “Speedtest” ile mobil ve genişbant internette hız ölçümleri yapan veri ve analiz kuruluşu Ookla, dünyanın interaktif 5G haritasını çıkardı.





DÜNYADA ŞİMDİLİK 318 ŞEHİR 5G KAPSAMA ALANINDA





Ülke ve mobil operatör bazında 5G’nin hayata geçirildiği noktaları gösteren dünya haritasına göre tüketicilerin şu an itibarıyla 5G’yi kullanabildiği şehir sayısı 318’e ulaştı.





Diğer bir deyişle 5G ağının ticari olarak mevcut olduğu bu noktalarda cihazları bu teknolojiyi destekleyenler, 5G’yi kullanabilir hale geldi.





BAĞLANTI HIZI SANİYEDE 10 GIGABITE KADAR ÇIKACAK





5G bağlantı hızı, 4G bağlantı hızına nazaran yaklaşık 40 kat daha hızlı.





4G hızlarının 2G ve 3G ile kıyaslandığına ne kadar yüksek olduğu dikkate alındığında 5G bağlantı hızının saniyede 10 gigabit olması bekleniyor.











JAPONYA KULALERİ İNŞÂ EDİYOR





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Verizon, Sprint ve AT&T arasındaki 5G rekabeti ülkenin 30’e yakın noktasında kendine kapsama alanı bulunuyor.





Çin’in lisanslarının dağıtım aşamasında olduğu 5G alanında, Japonya ise kulelerini inşâ ediyor.





5G’nin altyapısında açık ara önde olan Çinli Huawei’nin ise Rusya'nın en büyük operatörü için sağladığı 5G ekipmanları da kurulum aşamasında.





İSVİÇRE 5G'DE AÇIK ARA ÖNDE





Haritaya göre 5G’nin açık ara en yaygın kullanılabildiği ülke, bu alandaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ev sahipliği yapan İsviçre olurken, bu ülkedeki ticari olarak kullanılabilen 5G noktalarının sayısı 200’ü aştı.





5G’nin sınırlı olarak erişilebildiği noktaların sayısı 27 olurken, 5G’nin ağ altyapısının kurulduğu ancak sistem test aşamasında olduğu için henüz tüketiciler tarafından deneyimlenemeyen noktaların dünya genelindeki sayısı ise 166 olarak kayıtlara geçti.





SURİYE VE ROMANYA DA TEST EDİYOR





Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 5G’nin mevcut veya test aşamasında olduğu toplam nokta konum sayısı 511’e ulaşırken, 5G’ye geçen operatör sayısı ise 41’e çıktı.





Bu üç kriter (ticari olarak kullanım, sınırlı erişim ve test aşaması) ışığında Türkiye henüz dünya 5G haritasında kendine yer bulamazken, Türkiye’nin yakın coğrafyasında ise Romanya ve Suriye 5G konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekti.





Bu ülkelerden Romanya’da Vodafone, Bükreş’te 5G hizmetine sınırlı da olsa erişim sunarken; Suriye’de ise VIVA, Humus’un kuzeybatısındaki bir köyde 5G donanım altyapısının kurulumunu tamamlayıp, testlerine başladı.