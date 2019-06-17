Merkez Bankası da kurtaramadı: Bütçe sizlere ömür...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı mayıs ayına dair bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Merkezi İdare Bütçesi 12,1 milyar TL açık verdi. Bütçe açığı ocak-mayıs döneminde 66,5 milyar liraya ulaştı.





MERKEZ BANKASI'NIN 38 MİLYAR TL TAKVİYESİ OLMASA...





Ocak ayında Merkez Bankası'ndan (TCMB) 38 milyar TL temettü (kâr payı) Hazine'nin hesaplarına aktarılmıştı. Söz konusu takviye de olmasa 5 aylık dönemde bütçe açığı 110 milyar TL'ye yaklaşacaktı.





Bütçe açığı 2018 yılının tamamında 72,6 milyar TL ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştı.









GÜYA YILLIK BÜTÇE AÇIĞI 80,6 MİLYAR TL OLACAKTI





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 2019 yılının tamamında bütçe açığının 80,6 milyar TL olacağı tahmininde bulunmuştu.





Ancak ekonomik krizde gelirlerin azalmasına karşılık giderlerin çift haneli artması sebebiyle 5 ayın sonunda bütçe açığı olarak tahmin edilen tutarın yüzde 82,5'ine ulaşıldı.





FAİZ HARİCİNDEKİ GİDERLERDEN TASARRUF BİR YANA AÇIK VAR





"Faiz dışı fazla (FDF)" diye nitelenen ve faiz giderlerinin haricinde kalan giderlerden tasarruf yapılması ile elde edilen kalem de mayıs ayında 4,12 milyar lira açık verdi.





2019 yılı ocak-mayıs döneminde toplam faiz dışı açık 20,1 milyar TL oldu.





Bütçe açığı ile FDF kaleminde verilen açıkla beraber hesaplandığında 86,7 milyar TL gibi yıllık açık hedefinin de üzerine çıktığı görülüyor.





Araba, helikopter, özel jet ve tekne gibi taşıtlarla binalara ödenen kira bedellerinin de yer aldığı diğer mal ve hizmet giderleri mayıs ayında 20 milyar TL'ye yaklaştı. Bu da önüne geçmek bir tarafa kamuda israfın artarak devam ettiğini gösteriyor.