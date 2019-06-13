Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 5G ihalesi tamamlandı /13 Haziran 2019 10:26

Almanya'da 5G ihalesi tamamlandı

Almanya’da, 19 Mart’ta başlayan 5G teknolojisi için frekans lisans ihalesi tamamlandı.

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Almanya'da telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA) tarafından yapılan açıklamada, 52 gün süren ihalenin tamamlandığı ve ihale bedelinin toplamda 6.5 milyar euroyu geçtiği belirtildi.
Açıklamada, 41 frekansla bağlantılı 497 açık artırma turu yapıldığı belirtilerek, ihaleye ilişkin sertifika töreninin yarın yapılacağı bildirildi.

5G ihalesine katılan ve frekanslar almaya hak kazanan Deutsche Telekom’un 2 milyar 170 milyon euro ödeme yapacağı ifade edilen açıklamada, diğer rakipler, Vodafone 1 milyar 879 milyon euro, Telefonica Deutschland'ın 1 milyar 424 milyon euro ve Drillisch Network’un da 1 milyar 70 milyon euro ödeme gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, şirketlerin Alman devletine toplamda 6 milyar 549 milyon euro ödeme yapacağı vurgulandı.

Almanya’da 2000’de gerçekleştirilen 3G teknolojisi için frekans ihalesinde toplam değer 50 milyar euroya ulaşırken 2015’te yapılan 4G teknolojisi için frekans ihalesinde toplam değer 5,1 milyar euroda kalmıştı. 
5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.
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