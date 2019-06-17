'Bahçeli çalışmayı çok sevmez, İstanbul'da bir gece kalıp döndüğü söyleniyor'

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı canlı yayının bir geleneği yeniden başlatmak adına önemli olduğunu belirten Akşener, “İstanbul’da oy kullanacak olup kararsız olup seçmen açısından bir karar verme imkanı sundu" ifadelerini kullandı.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de eleştiren İYİ Parti lideri Akşener, şunları kaydetti:





"Mitilden vazgeçildi. Sayın Bahçeli çalışmayı çok sevmez. Sayın Erdoğan’ın dediğinin dışına ne Binali Yıldırım ne Bahçeli, ne Soylu katiyen çıkamaz. Dolayısıyla mitil aranıyor. Bir gece kalıp döndüğü söyleniyor."