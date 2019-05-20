Huawei'ye yeni darbe: Google'ın ardından Intel, Qualcom ve Broadcom da fişi çekti

Google'ın artık Huawei marka ürünlerde Android işletim sisteminin desteklenmeyeceğini açıklamasının ardından şirkete yönelik ağır darbeler gelmeye devam ediyor.





Webtekno'nun haberine göre Huawei, özellikle premium ve orta segment akıllı telefonlarında uzun zamandır kendi HiSilicon Kirin işlemcilerini kullanıyor. Ayrıca giriş seviye işlemcilerde de MediaTek tercih ediliyor. Bu nedenle Qualcomm ile ortaklığın sonlandırılması büyük bir etki oluşturmayacak.







Bununla birlikte Huawei dizüstü bilgisayarların kalbinde Intel işlemciler yer alıyordu. İki teknoloji devi arasındaki ortaklığın sonlandırılması, yeni nesil Huawei dizüstü bilgisayarlarda bir donanım boşluğu oluşmasına neden olacak.





Huawei, işlemci açığını bir şekilde kapatsa bile sorunları tamamen ortadan kaldırmış olmayacak. Zira Huawei dizüstü bilgisayarlar, yine bir Amerikan şirketi olan Microsoft tarafından geliştirilen Windows işletim sistemini kullanıyor.







Microsoft, hükumetin Huawei’yi kara listeye almasının ardından nasıl bir hamle yapacağını açıklamadı ancak şirketin, ABD’nin yasaklarına saygı duyması bekleniyor. Dolayısı ile Huawei için mobil cihazlar dışında dizüstü bilgisayarlarda da bir işletim sistemi açığı oluşacak.