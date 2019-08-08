3 yıldır tutuklu olan Tekin İpek’e yöneltilen Bylock suçlamasını bilirkişi çürüttü

İpek’e yöneltilen suçlamalardan da bir tanesi de Bylock kullandığı iddiasıydı. Bilgi Teknolojileri Kurumunun yazısına göre İpek’in Bylock kullandığı iddia ediliyordu. Ancak mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre İpek’in Bylock’u hiç kullanmadığı ortaya çıktı.





AKIN İPEK’İN MESAJI





Tekin İpek’in kardeşi Akın İpek, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. İpek’in mesajları şöyle: “Anayasa mahkemesi, Tekin İpek in tutukluluğunun hak ihlali olmadığına tek gerekçe ile karar vermişti; Bylock… Dün mahkemeye bilirkişi raporu geldi; Tekin İpek hiç bir zaman kullanmamış… 41 aydır boşuna mı yatıyormuş diyen olmadı… Hukuki cevabım; http://akinipek.info da.”





“Hukuken, kanunen suç işlememiş insanların hayatlarını ellerinden almak cinayettir, işlerini güçlerini varlıklarını almak hırsızlıktır, gasptır… Bunu hangi makamın veya kimin kime yaptığının bir önemi yok… Suça kılıf uydurmak, buna alet olmak da suçtur.”



