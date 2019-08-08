Samanyolu Haber /Gündem / 3 yıldır tutuklu olan Tekin İpek’e yöneltilen Bylock suçlamasını bilirkişi çürüttü /08 Ağustos 2019 16:11

3 yıldır tutuklu olan Tekin İpek’e yöneltilen Bylock suçlamasını bilirkişi çürüttü

Koza-İpek davasında savcılığın 90 yıl hapis cezası istediği Tekin İpek’e yönelttiği Bylock iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporuyla İpek’in Bylock’u hiçbir zaman kullanmadığı anlaşıldı.

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Tekin İpek, 3 yılı aşkın süredir Ankara Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Tekin İpek hakkında savcı “terör örgütüne üye olmak”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “güveni kötüye kullanmak”, “özel belgede sahtecilik” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” iddiasıyla 90 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

İpek’e yöneltilen suçlamalardan da bir tanesi de Bylock kullandığı iddiasıydı. Bilgi Teknolojileri Kurumunun yazısına göre İpek’in Bylock kullandığı iddia ediliyordu. Ancak mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre İpek’in Bylock’u hiç kullanmadığı ortaya çıktı.

AKIN İPEK’İN MESAJI

Tekin İpek’in kardeşi Akın İpek, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. İpek’in mesajları şöyle: “Anayasa mahkemesi, Tekin İpek in tutukluluğunun hak ihlali olmadığına tek gerekçe ile karar vermişti; Bylock… Dün mahkemeye bilirkişi raporu geldi; Tekin İpek hiç bir zaman kullanmamış… 41 aydır boşuna mı yatıyormuş diyen olmadı… Hukuki cevabım; http://akinipek.info da.”

“Hukuken, kanunen suç işlememiş insanların hayatlarını ellerinden almak cinayettir, işlerini güçlerini varlıklarını almak hırsızlıktır, gasptır… Bunu hangi makamın veya kimin kime yaptığının bir önemi yok… Suça kılıf uydurmak, buna alet olmak da suçtur.”

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