[ANALİZ] İpek Medya'yı batırmanın ödülünü aldı!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın tek sesli medya projesinin ilk adımını Zaman ve Bugün gruplarına el koyarak, Samanyolu TV’yi de Türksat uydusundan indirerek atmıştı.







Medyayı ele geçirme harekâtında ilk olarak 27 Ekim 2015’te Koza İpek Holding ve medya şirketlerine kayyım atanmıştı.





Koza İpet Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'e ait Bugün TV, Bugün Gazetesi, Kanaltürk TV, Millet gazetesi, Kanaltürk radyonun bulunduğu bina TOMA ordusu ile kuşatılmıştı.





İPEK MEDYA’YI TOMALARLA KUŞATTILAR





Gazetecilerin baskı ve sansür için gelen kayyımlara karşı sivil direniş başlatan gazeteciler polis saldırısına maruz kalmıştı. TOMA’larla İpek medyaya giren kayyımların başında Ümit Önal vardı.





Direnişi kırmak için yayınlara müdahale edilmeyeceğini söylese de ilk günden yayın çizgisi baştan ayağa değişti.









İpek Medya grubu TOMA destekli polis ordusu tarafından böyle işgal edilmişti.





Önal’ın ekibinde AKP’nin militan kayyımları vardı. O isimlerden biri olan kayyım Hasan Ölçer, Bugün gazetesinin yazı işlerinde elinde ertesi günün 1’inci sayfasını göstererek, “Rezalet bir gazete yapmışsınız.” diyerek gazetecileri tahkir etmişti.





“Gazete bizim namusumuz.” diyen muhabir Bilal Şahin’i Yazı İşleri’nden polis zoruyla attıran Ölçer, Şahin’in iş akdinin feshedildiğini oracıkta diğer çalışanların önünde ilan ederek herkese gözdağı vermişti.





GAZETECİ KIYIMINA İMZA ÜMİT ÖNAL ÖDÜLÜNÜ ALDI

İpek Medya’yı kısa sürede batıran, marka değerini sıfırlayan, teçhizatını Sabah-ATV grubuna haraç-mezat satan kayyım başı Ümit Önal, 4 Mart 2016’da yine TOMA’larla girilen Zaman gazetesinde de “gölge kayyım” olarak görev yaptı.





Ölçer ve Önal, 2 bine yakın gazeteciyi kıdem tazminatı, izin ve fazla mesai gibi müktesep haklarını yok sayarak işsiz bırakan kayyımlar olarak gazetecilik tarihinin utanç sayflarındaki yerini aldı.





İBDA-C lideri Hasan Mirzabeyoğlu’nun avukatı Hasan Ölçer ve Ümit Önal Erdoğan’ın hukuksuz talimatlarını yerine getirmenin mükafatını almaya devam ediyor.





Ölçer kamu kurumlarının avukatlık taleplerine yetişemezken, Ümit Önal 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Türk Telekom’da genel müdür olarak göreve başladı.





1 NUMARA ESKİ BAKANIN KARDEŞİ, 2 NUMARA KAYYIM BAŞI ÖNAL





Yönetim kurulu başkanlığı görevini eski aile bakanı Fatma Betül Sayan’ın kardeşi Ömer Fatih Sayan’ın ifa ettiği Türk Telekom’da Paul Doany istifa ettirildi.





Yerine kayyım başı Ümit Önal getirildi. Önal, Bugün TV’yi batırmanın mükafatı olarak 2016 yılı eylül ayında Türk Telekom'da satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine tayin edilmişti.





Ömer Fatih Sayan’ın şu sözleri liyakatın artık öneminin kalmadığını gözler önüne seriyor: "Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekomda yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceğiz."





Zira Türk Telekom’un eski sahibi Hariri ailesi 29 bankadan aldığı 4,5 milyar dolar kredi borcunu ödemeden kaçtı gitti. AKP’nin göz yumdugu planlı soygunun faturası hâlâ ortada duruyor.





Türk Telekom’un halihazırda 20 milyar liradan fazla borcu var.





BAKIR KABLOLARI SATTI





Sultan 2’nci Abdülhamit döneminde döşenen ve Hazine’nin mülkiyetindeki 1,5 milyar liralık bakır kabloları dahi satan, gayrimenkulleri, binaları elden çıkararak Özelleştirme Kanunu’nu alenen çiğneyen Türk Telekom’da başarıdan değil, olsa olsa hortumlamadan bahsedilebilir.





Telekomünikasyon şirketi olan ve teknik yetkinlik gerektiren Telekom’un yeni genel müdürü Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun.





Ümit Önal'ın kariyerinde AKP döneminde kurulan medya havuzunun amiral gemisi Sabah-ATV’nin reklam müdürlüğü haricinde elle tutulur bir yöneticilik yok.





Erdoğan’ın tek adam rejiminde liyakat değil Saray’a sadakat terfi için kâfi.





Türk Telekom gibi dijital çağda kıyasıya rekabet liginde top koşturan bir firmanın genel müdürü Ümit Önal gibi bağımsız ve objektif medyaya düşmanlığı tescilli bir isim oldu.



