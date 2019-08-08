Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik /08 Ağustos 2019 15:28

Almanya'da Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik

Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti’ndeki Müslüman mahkûmlar, eylül ayından itibaren ‘Manevi Bakım Rehberliği’ hizmeti alabilecek.

SHABER3.COM

Rheinland-Pfalz Adalet Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki hapishanelerde mevcut 3 bin 200 mahkûmdan en az 500’ünün Müslüman olduğuna dikkat çekildi. Kesin bir rakam vermenin mümkün olmadığı da vurgulanan açıklamada, Müslüman mahkûmların eylül ayından itibaren ‘Manevi Bakım Rehberliği’ hizmeti alabileceği belirtildi. Hizmet verecek uzmanların 3 tam gün çalışacağını ve ücret karşılığı Almanca hizmet sunacağını ifade eden Adalet Bakanlığı Sözcüsü, bu uzmanların Almanya’da İslami bilimler konusunda eğitimlerini tamamladıklarına ve güvenlik kontrollerinden geçtiklerine dikkati çekti. Uzmanlardan birinin daha önce Baden-Württemberg Eyaleti’nde tecrübe kazandığı ve bu ay çalışmaya başladığı da ifade edildi.

Rheinland-Pfalz Adalet Bakanı Herbert Mertin (FDP) 2017 sonunda Müslüman mahkûmların manevi bakımı için bir konsept oluşturmuştu. Bu hizmetin, milliyetine bakılmaksızın tüm Müslüman mahkûmları kapsaması öngörülmüştü. Uluslararası hak ve Eyalet Ceza Kanunları nezdinde bu konuda başka mahkûmlara da kendi dinleri ile ilgili manevi rehber sunmak zorunda oldukları da kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik Sonraki Haber >>

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Eşinin son anlarını izlerken neler hissetti?

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Sen hapisteki kaçıncı bebeksin Damlam!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!

Yıldırım'dan vatandaşa ilginç cevap!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:30