İngiltere'deki Akın İpek kararı emsal oldu... Türkiye'deki davalara sunulmalı

Gazeteci Tarık Toros ile Turan Görüryılmaz, Moonstar Tv’de işadamı Akın İpek’in iade talebine karşı İngiliz mahkemelerinin verdiği kararı değerlendirdi. Gazeteci Toros, çatı davası iddianamesinin Akın İpek’in iadesi için İngiltere mahkemelerine sunulduğunu, bu yüzden Türkiye’nin Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilettiği belgelerde yüzbinlerce insanı mağdur eden ‘cemaat davaları’ndaki hukuksuzlukları deşifre ettiğine işaret etti.















AKIN İPEK: ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMASI İÇTİHADDIR, TERSİ UYGULAMALAR DERHAL DURMALI





Youtube’daki canlı yayına telefonla bağlanan işadamı Akın İpek, “Adalet Bakanlığı’nın imzası bulunan bu yazılı belgeyi götürüp, mahkemelere sunabilir. Mahkemeler aksine karar veremez. Mahkemelerde yapılan hatalar kabul ediliyor. Bu hataların Adalet sistemi içinde düzeltiliyor, diyor. Adalet Bakanlığı’nın hukuken ve kanuna dayalı bu açıklamasından sonra yargıç ve savcıların bundan sonra bireysel alacakları kararlar suç olur. Bakanlık yazısı bir içtihaddır. Bakanlık, açık bir beyanla bunu dünya kamuoyuna deşifre etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.













Anayasayı ihlal, hükümeti ortadan kaldırmak, casusluk, resmi evrakta sahtecilik, terör amaçlı para toplama gibi ipe sapa gelmez suçlamalarla Türkiye’nin İngiltere’deki bazı isimleri istediğine işaret eden Toros, TR724’te de kaleme aldığı İngiliz Mahkemesinin gerekçeli kararının detaylarını anlattı.





‘ADALET BAKANLIĞI’NIN İNGİLTERE’YE GÖNDERDİĞİ BELGEYİ HERKES MAHKEMELERE SUNSUN’





Toros şunları söyledi: “Akın İpek ile ilgili mahkeme kararı sadece Sayın İpek’i ilgilendirmiyor. 8 Kasım 2018 tarihinde mahkemeye gönderilen resmi bir mektup var. Hakim, Türkiye Adalet Bakanlığı bana önemli bir evrak sundu. Bu evrakın adaletin tecellisi adına kanıt olarak kabul edilmesini, dosyaya girmesini istiyorum, diyor. Bir numaralı evrak diyor ki, Türkiye Adalet Bakanlığı göndermiş, Dış İlişkiler Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü göndermiş. Adalet Bakanlığı’nın kendini ihbar ettiği bir bölüm de var bu yazıda. Türkiye Adalet Bakanlığı o evrakta diyor ki:





‘Davalar Yargıtay’da temyiz edilir. 2018 başından beri yerel mahkeme kararlarının yüzde 40’ı aşağıdaki nedenlerle bozuldu:





Sanığın Fethullah Gülen ve örgütüne sempati duymasına dayalı mahkûmiyet ve cezalar.





ByLock mesajlaşma uygulaması, suç teşkil eden eylemlerde kullanılmadığı sürece kanıt olarak kullanılamaz.





Finansal destek sağlayan herhangi eylem, kendi başına örgüt üyeliğine kanıt değildir.





Mahkumiyet kararları, sadece polis tarafından elde edilen tanık ifadeleri ve diğer kanıtlara dayandırılamaz. Mahkeme, sanıkların sunduğu kanıtları da dinlemelidir.”





Bizde açılan davalarda takipsizlik ve beraat kararı da var diyor.”





Toros, Adalet Bakanlığı eliyle sunulan bu belgede, onbinlerce mağdurun derhal tahliyesinin gerekçelerinin yazıldığını kaydetti. Toros, Bylock, Bank Asya, dernek üyeliği vs. gerekçesiyle yapılan tutuklama, sorgu va yargılama ve verilen hükümlerin hukuksuzluğunun açıkça itiraf edildiğini dile getirdi.